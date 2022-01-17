В Москве пройдет Международный фестиваль фильмов "Хроники Катастрофы"

Международный фестиваль фильмов о преступлениях против человечности "Хроники Катастрофы" откроется в Москве 19 января.

Киносмотр станет значимой частью восьмой "Недели памяти", организованной Российским еврейским конгрессом и приуроченной к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста. В программе - 15 фильмов, которые можно будет посмотреть в кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи, в киноцентре "Октябрь" и Центре документального кино. Также запланированы онлайн-показы.

В рамках фестиваля состоятся гала-премьеры двух масштабных игровых фильмов этого года - "План А" и "Чемпион из Освенцима", связанных с трагедией Холокоста. Оба фильма основаны на реальных событиях.

"Чемпион из Освенцима" - это история знаменитого польского боксера Тадеуша "Тедди" Петшиковского. "План А" рассказывает о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Главные роли исполнили Аугуст Диль, известный по ролям в фильмах "Бесславные ублюдки" и "Фальшивомонетчики", и Сильвия Хукс, снимавшаяся в картинах "Лучшее предложение" и "Бегущий по лезвию 2049".

Фото: ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ/ youtube.com

Также на фестивале покажут серию уникальных документальных фильмов. Среди них "Конкурсантка" - фильм об уникальном конкурсе красоты, в котором участвуют женщины, пережившие Холокост. Этот конкурс проводится ежегодно с 2011 года в Хайфе. А претендентки на звание "мисс выжившей в Холокосте" тренируются с бывшей королевой красоты, которая учит их ходить по красной ковровой дорожке. Но не это главное: в кульминационный момент участницы должны произвести впечатление на жюри своими историями из жизни и своими травматическими воспоминаниями.

Фото: ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ/ youtube.com

Еще один фильм представит российский режиссер и автор сценария Елена Якович. Ее "Мотивы Моисея Береговского" - это рассказ о человеке, который всю жизнь собирал еврейский фольклор на Украине, и судьбе его архива, считавшегося утраченным. Моисей Береговский, музыкант и исследователь, начал свое дело в двадцатых годах ХХ века и по сути спас музыкальное наследие истребленной нацистами цивилизации. Но, к сожалению, заплатил за это жизнью.

Документальная лента "Живые свидетели" предлагает поразмышлять о связи прошлого и настоящего: от антисемитизма, расизма и Холокоста во время Второй мировой войны до новой волны расизма, возникающей сегодня во всей Европе. Мы все еще живем в эпоху после Второй мировой войны, но заявления о том, что "никогда больше", похоже, исчезают.

Фото: ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ/ youtube.com

Фильм "Шпеер едет в Голливуд" попытается развенчать миф о "хорошем нацисте" Альберте Шпеере, который он сам о себе сконструировал.

Продолжит фестиваль программа "Неудобная правда", в нее войдут фильмы, которые предлагают всерьез поразмышлять об ответственности стран за преступления против человечности и о мифологизации своего прошлого. Это такие кинокартины, как "Прощай, Голландия", "Бабий Яр. Контекст", "Печаль и жалость" и "Процесс".

Особое место в программе фестиваля заняли фильмы о громких судебных процессах против нацистских преступников - "Специалист. Портрет современного преступника" "Дело Мурера: Хроники одного судебного процесса" и "Женская охрана".

Также зрителям представят документальные фильмы "Пейзаж сопротивления" и "Одна жизнь".

Познакомиться с полной программой фестиваля, узнать расписание показов и подробности онлайн-программы можно на официальном сайте ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ 2022.