В Роспотребнадзоре рассказали, как часто коронавирусом болеют дети

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Число детей, заболевших коронавирусом, растет. Если в 2020 году их было 9,5% из общего числа пациентов с COVID-19, то в 2021 году - уже 10,7%. Зарубежный опыт показывает, что при "омикроне" еще больше детей вовлекаются в эпидемиологический процесс. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции в "Известиях".

По его словам, чаще всего коронавирусом болеют дети до года (их в основном заражают родители), а также - подростки. Он также обратил внимание, что новый штамм "омикрон" опасен для детей тем, что вызывает бронхиолит (воспаление мелких бронхов) и может спровоцировать дыхательную недостаточность.

У самых маленьких пациентов заболевание обычно сопровождается расстройством желудочно-кишечного тракта, у детей старше десяти лет инфекционный процесс развивается также, как у взрослых.

Горелов напомнил, что ребенка с любыми признаками респираторного заболевания нельзя вести в поликлинику, врача необходимо вызвать на дом. Педиатр обязан взять тест на коронавирус.

"Сегодня действует постановление главного санитарного врача. При любых респираторных синдромах должен браться тест на коронавирус, в том числе - у детей. Эти тесты есть в каждой поликлинике", - заключил Горелов.