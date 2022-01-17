В России в 2021 году выросло число детей, погибших при пожарах и на воде

В России в 2021 году отмечен значительный рост детской смертности от пожаров и на воде.

Об этом на заседании в Общественной палате РФ сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Дмитриев.

"На пожарах в 2021 году погибли 380 детей, это на 6,4 процента больше, чем в 2020 году. Также на водоемах в России ежегодно гибнет около 300 детей". - такие цифры агентство ТАСС цитирует из его выступления.

Сейчас спасательное ведомство обновило свой портал детской безопасности. Там выкладывают полезные советы, которые могут помочь детям в различных опасных ситуациях. По словам Сергея Дмитриева, сделано это для профилактики роста детской смертности.