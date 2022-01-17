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17.01.2022 12:13
Рубрика: В мире

В Таиланде зарегистрированы первые жертвы штамма "омикрон"

Текст: Юрий Когалов

В Таиланде два человека скончались от последствий, вызванных штаммом "омикрон". Как сообщили в министерстве иностранных дел королевства, речь идет пожилых женщинах.

В Пекине выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый случай произошел в провинции Сонгкхла. Там умерла 86-летняя женщина, которая страдала болезнью Альцгеймера и другими хроническими заболеваниями. После того, как у нее был выявлен коронавирус, она была госпитализирована, но через несколько дней женщина скончалась в больнице. Как отметили в МИД, заражение произошло из-за близкого контакта с инфицированными родственниками.

Вторая смерть произошла в провинции Удонтхани. У 84-летней женщины был рак легких в терминальной стадии. Коронавирус она подхватила от своего сына. Как и в первом случае, врачам не удалось спасти ее.

По данным МИД, первая жертва штамма "омикрон" была привита (вакциной Pfizer), вторая - нет.

Согласно последним данным, в Таиланде с начала пандемии было выявлено 2,33 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 22 тысячи человек скончались от вызванных им осложнений.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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