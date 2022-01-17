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17.01.2022 17:44
Рубрика: Происшествия

Верховный суд: В каких случаях полицейского можно приглашать понятым

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Полезное разъяснение сделал Верховный суд, когда рассмотрел спор о понятом, который не устроил нарушителя. Во многих юридических действиях закон требует присутствия понятых - совершенно посторонних и не заинтересованных в конфликте граждан.
По мнению ВС, понятым может быть любой совершеннолетний гражданин, не заинтересованный в исходе дела. Фото: iStock По мнению ВС, понятым может быть любой совершеннолетний гражданин, не заинтересованный в исходе дела. Фото: iStock
По мнению ВС, понятым может быть любой совершеннолетний гражданин, не заинтересованный в исходе дела. Фото: iStock

Да и адвокаты нередко, защищая клиента, упирают на то, что понятой, например, при обыске, не чужой для правоохранителей человек и поэтому его подпись под документами не должна приниматься во внимание. Так что мнение Верховного суда по такому поводу может помочь многим.

Фото: Сергей Куксин
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На этот раз Верховный суд рассматривал спор, который случился в Самаре. Там за вождение в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД составили на нарушителя протоколы. На месте присутствовали двое понятых. Дело о наказании выпившего водителя оказалось "долгоиграющим". Но в итоге мировой судья решил, что водитель виновен и привлек его к административной ответственности.

Зато водитель своей вины не видел. Его ключевой аргумент - один из понятых был полицейским. Но такой довод не приняли местные суды. И Верховный суд подтвердил, что они правы.

Они указали в протоколе, что у водителя запах алкоголя изо рта, странные движения и речь. Освидетельствование подтвердило: водитель на самом деле был пьян.

Тот не отрицал, но написал в своем объяснении, что действительно он выпил, но пил он только пиво. Правда, с результатами освидетельствования этот гражданин согласился целиком и полностью.

Полицейские, как и положено в подобных случаях, составили протоколы об отстранении нетрезвого гражданина от управления автомобилем, и о задержании машины. Водителя обвинили в административном правонарушении за нетрезвое вождение. Эти бумаги сотрудники ГИБДД составляли с участием двух понятых.

Одним из приглашенных понятых оказался полицейский. Правда, он был в тот момент не при исполнении служебных обязанностей, а просто проезжал мимо на такси по личным делам. Это такси и тормознули сотрудники ГИБДД. О том, что пассажир в такси является сотрудником полиции, они не знали.

По закону понятым может стать любой не заинтересованный в деле совершеннолетний человек

А вот потом дело о наказании водителя застопорилось в суде. Мировой судья участка № 115 города Тольятти Самарской области взял и прекратил дело. Он посчитал, что документы по делу сотрудниками ГИБДД составлены с нарушениями и не доказывают вину выпившего водителя.

Вторым аргументому мирового судьи было то, что и понятой в данном деле - это полицейский. Что по мнению судьи, явно противоречит требованию о незаинтересованности понятого. Об этом говорит статья 25.7 Кодекса Административных Правонарушений.

Областной суд так же рассматривал не раз это дело и он дважды отменял постановления, оправдывающие водителя. По мнению судей Самарского областного суда, их коллеги - мировые судьи неполно исследовали материалы и необоснованно "подвергали критике" некоторые доказательства вины водителя. Это были показания сотрудников ГИБДД и участие в деле полицейского-понятого.

Наконец, уже третье рассмотрение дела мировым судьей дало результат - водитель теперь был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и должен был заплатить 3 тысячи рублей штрафа.

Кроме этого, нетрезвого за рулем водителя лишили права управления автомобилем на полтора года. Естественно, несогласный с таким наказанием водитель кинулся обжаловать подобное решение суда.

Но ему на этот раз не повезло. Все следующие местные суды - районный и областной - с таким наказанием за нетрезвое вождение теперь согласились и подтвердили правоту мирового судьи и его наказание.

Но водитель решил все-таки не сдаваться и идти до конца. То есть до Верховного суда РФ. Гражданин был совершенно уверен в том, что его вина ни судьями, ни сотрудниками ГИБДД вообще не доказана. И опять одним из главных аргументов этого гражданина было участие полицейского в качестве понятого.

Но Верховный суд РФ, точнее его Судебная коллегия сказала, что нарушений закона в действиях нижестоящих самарских судей она не видит.

Вот аргументы высокой судебной инстанции. Первый аргумент звучит так. Факт нахождения гражданина за рулем в состоянии опьянения "объективно подтвержден совокупностью доказательств и сомнений не вызывает". Сотрудники ГИБДД выявили у водителя сразу несколько признаков опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи и прочее.

Проведенное позже освидетельствование подтвердило подозрения полицейских - водитель пьян. Кстати, подчеркнул Верховный суд - сам водитель никаких замечаний по процедуре освидетельствования и его результатам никаких упреков не высказывал.

Еще Верховный суд РФ указал, что протоколы, как того требует закон, составляли с участием двух понятых. То обстоятельство, что один из них случайно оказался сотрудником полиции, "не влечет отмену судебных актов".

Фото: iStock
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Высокая судебная инстанция подчеркнула - по закону понятым можно привлечь любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Так сказано в статье 25.7 КоАП. По заявлению Верховного суда РФ какой-либо заинтересованности со стороны именно этого сотрудника полиции судом не установлено. Да и в тот момент он вообще был не при исполнении служебных обязанностей.

Вот как звучит вывод Судебной коллегии Верховного суда РФ после изучения всех аргументов заявителя:

"Несогласие заявителя с оценкой доказательств и с толкованием норм Кодекса Административных Правонарушений не говорит о том, что суды нарушили закон и рассмотрели дело не всесторонне и не объективно".

Юристы подчеркивают, что подобная позиция Верховного суда РФ полностью совпадает и с мнение Конституционного, который рассматривал такой же аргумент и отразил свое мнение в Определении.

Речт идет об Определении Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 года № 46-О-О.

Главный суд страны говоря о том, кто может быть понятым особо подчеркнул: "Основное правило - лицо, которое привлекают в качестве понятого, не должно быть заинтересованным".

Справка "РГ"

Кто не может быть понятым

Статья 25.7 КоАП устанавливает, что понятыми могут быть любые незаинтересованные совершеннолетние лица. Но беспристрастность юристы толкуют по-разному. Одни - за узкое толкование, другие - за широкое, когда любые лица, которые обладают властными полномочиями (полицейские, судьи, прокуроры и так далее), не должны быть понятыми. Поскольку изначально из-за их деятельности возникают вопросы к беспристрастности.

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