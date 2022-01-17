Видео: Пять лучших фильмов с Джимом Керри

Одному из самых ярких комиков Голливуда Джиму Керри 17 января исполняется 60 лет. Да, в это сложно поверить: для зрителей он вечно молодой эксцентричный король физической комедии. Немного клоун, немного шут. По эпатажности и эмоциональности его героям нет равных. Все, что он творит перед камерой, получается озорно, смело, смешно, часто на грани. Но Керри это прощаешь, понимаешь, что это неотъемлемая часть образа. В свои 60 он устал смешить, пережил несколько личных трагедий, замкнулся и увлекся живописью. "РГ" предлагает вспомнить лучшие фильмы Джима Керри.

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1993)

Фильм, задавший старт успешной карьере Джима Керри. Один из лидеров американского кинопроката, весьма холодно встреченный критиками из-за весьма грубого порицания сексуальных меньшинств. Но в 90-е годы это еще не так выпячивалось и не наказывалось бойкотами, судами и гневом всевозможных творческих гильдий. Картина оказалась настолько популярной, что для нее обещают снять продолжение (съемки могут начаться уже в этом году) - с главным героем - сыном или дочерью знаменитого детектива, который найдет кого угодно - хоть гигантского дельфина, хоть малютку-пекинеса.

"Маска" (1994)

Визитная карточка Джима Керри. Стэнли Ипкисс - мелкий банковский служащий, настолько застенчивый, что боится лишний раз подойти к девушке. Его постоянно все унижают: начальник, домовладелица и даже механики в автосервисе. Чем не маленький человек? И вот он приобретает суперспособность - спрятавшись за маской, говорить своим врагам все, что он о них думает, а заодно бороться со злом. В фильме немало импровизаций Керри. Создателям почти не пришлось прибегать к помощи компьютерной графики. Грим и блистательная мимика комика создали неповторимый образ. Вообще режиссер Чак Рассел снимал фильм ужасов, а получился боевик с элементами комедии, благодаря неподражаемому Керри. Поскольку Джим на момент съемок был еще восходящей звездой, его гонорар за этот фильм был небольшой - 450 тысяч долларов. Зато за свой следующий фильм "Тупой и еще тупее" актер получил 7 миллионов долларов.

"Лжец, лжец" (1997)

Флетчер Рид - блестящий адвокат, разведенный отец и профессиональный лжец. Он врет жене Одри, сыну Максу, а в зале суда перекраивает правду под свои нужды и успешно выигрывает дела. Но однажды Флетчеру придется не врать целых 24 часа. В фильме удивительно сочетаются искрометно-находчивые диалоги, социальная проблематика и увлекательный сюжет, за которым приятно следить.

- Мистер Рид, несколько лет назад на крышу дома моей подруги забрался вор. Он провалился через чердачное окно, упал прямо на разделочную доску и порезался ножом. Вор подал на мою подругу в суд. И из-за таких, как вы, он выиграл. Моей подруге пришлось выплатить ему 5 тысяч долларов! Это справедливо?

- Нет. Я бы отсудил для него 10.

Комедия на все времена, вышедшая на экраны в незабвенную эпоху VHS, по которой многие сегодня ностальгируют.

"Брюс Всемогущий" (2003)

Блестящий дуэт Джима Керри и Моргана Фримана. Первый - телерепортер, разочаровавшийся в жизни, а второй - ни много, ни мало - Бог. Что произойдет, если они поменяются местами? На съемках из-за сильного ветра на Дженнифер Энистон чуть не упал операторский кран - это вовремя заметил Керри и оттолкнул Энистон. А роль Всевышнего даже предлагали Роберту де Ниро. Все "фирменные" приемы и ужимки, незабываемая игра каждой черточкой лица, высококлассные пародийные штучки, которые доступны, пожалуй, только Керри, максимально воплотились в этой картине. И вот "Брюс Всемогущий" уже не просто комедия, а мелодрама, довольно грустное размышление о кризисе средних лет и багаже, который каждый оставляет после себя.

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

Французский эстет и сюрреалист Мишель Гондри снял Джима Керри в роли застенчивого меланхолика Джоэла. Картина снова подтвердила, что Джим - грустный клоун, который легко может сыграть драматическую роль. Одна из лучших картин о любви - фильм получил "Оскара" за оригинальный сценарий. К роли Джоэла активно присматривался Николас Кейдж, но сыграл ее все-таки Джим Керри. Каждый день Джоэла похож на предыдущий. Даже ходит он на работу всегда одной и той же дорогой. Но однажды он решает сесть на электричку и уехать к морю к той девушке с синими волосами, в которую когда-то был так сильно влюблен.