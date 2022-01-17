Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы

В этом году крещенские морозы не ожидаются ни в одном российском регионе за исключением севера Чукотки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, по словам синоптика, самое существование "крещенских морозов" научно не доказано.

"Статистики, которая говорила бы о существовании крещенских морозов, нет не только в период глобального потепления. Если анализировать данные за первую половину XX века, когда оно практически не сказывалось, метеорологи даже не вывели его", - пояснил он.

Вильфанд отметил, что на 80% территории России класс температуры в этот период будет существенно выше нормы.