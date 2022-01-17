Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом"

Власти Молдавии надеются заключить с "Газпромом" новый контракт вместо того, чтобы постоянно продлевать старый. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TVR Moldova.

"Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт", - заявил Спыну. По его словам, обсуждение, скорее всего, начнется весной. Этот вопрос уже обсуждался на переговорах с представителями "Газпрома" в Санкт-Петербурге в октябре. Был поднять он и сегодня во время разговора Спыну с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Мы договорились, что после зимнего периода вернемся к контракту, чтобы обсудить его обновление, так как некоторые его условия устарели и не отвечают запросам рынкам", - отметил вице-премьер.

Как напомнил Спыну, действующий контракт был подписан еще в 2006 году и много раз продлевался. Осенью 2021 года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет.

Согласно договору, молдавская сторона обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц. Соглашение также подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.