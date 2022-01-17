Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице

Жители французской столицы снова будут обязаны ходить по улицам в масках. Такое постановление выпустили власти Парижа.

Как говорится в опубликованном префектурой полиции города постановлении, "эпидемическая ситуация с крайне высокой заболеваемостью и все еще сильным давлением на систему здравоохранения требует принять меры, чтобы общественные пространства под открытым небом не стали очагами заражения".

В связи с тем, что буквально несколько дней назад суд признал незаконным требовать повсеместное ношение масок, власти определили места, которых коснутся ограничения. Речь идет об уличных рынках и распродажах, общественных собраниях с участием более 10 человек, зонах ожидания общественного транспорта и прилегающих к станциям метро и остановкам территориях. Ношение масок будет обязательным также возле торговых центров, учебных заведений, храмов и в любых очередях.

Стоит отметить, что масочный режим действовал в Париже с 31 декабря по 13 января, пока суд не приостановил действие соответствующего указа префектуры. Суд посчитал введенные ограничения не соответствующими возникающим рискам для здоровья. Но власти столицы нашли выход их ситуации, распространив свои требования лишь на самые посещаемые места.

С начала пандемии во Франции было выявлено свыше 14 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти 128 тысяч человек скончались от осложнений. В настоящее время страна переживает пятую волну эпидемии. Недавно был установлен антирекорд - 368 тысяч случаев заражения за сутки.