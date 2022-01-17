Возможность снижения компенсаций невинно осужденным могут сократить

Новости

Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 18:04
Рубрика: Власть

Возможность снижения компенсаций невинно осужденным могут сократить

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УПК, ограничивающий одним годом срок, в течение которого невинно осужденному может быть снижена компенсация на адвокатов. Год начнет течь с того момента, как решение вступит в законную силу. Проблемы в том, что даже по вступившим решениям суммы компенсаций реабилитированным иногда оспариваются.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Подготовленный законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда России, предписавшего установить временные рамки на пересмотр решений о выплате компенсаций на оплату юридической помощи реабилитированным гражданам, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемые поправки к УПК устанавливают годичный срок, в течение которого может быть пересмотрено в сторону ухудшения решение о выплате компенсации реабилитированному гражданину и, соответственно, компенсации на оплату юридической помощи могут быть снижены". По данным Судебного департамента при Верховном суде, за шесть месяцев прошлого года судами было удовлетворено 664 ходатайства и жалобы о возмещении вреда реабилитированному.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
В УК предлагается внести квалифицирующий признак "преступление в отношении членов семьи"

Кроме того, председатель Правления АЮР отметил, что вопрос выплаты адекватной компенсации расходов на оплату юридической помощи является одним из актуальных в правовой практике.

Особую значимость данный вопрос приобретает в случае компенсаций гражданам, пострадавшим из-за ошибочного привлечения к уголовной ответственности.

Как подчеркнул Конституционный суд России, при рассмотрении требований реабилитированного о компенсации расходов, понесенных на оказание юридической помощи, бремя доказывания размера возмещения не возлагается на самого реабилитированного. Любые сомнения относительно такого размера должны толковаться в его пользу. С этим не расходятся и разъяснения пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Однако размер компенсаций может быть снижен, если расходы реабилитированного по договору о юридической помощи относятся к оплате услуг, не обусловленных защитой по уголовному делу.

"Согласно правовым позициям Конституционного суда, могут быть признаны необоснованными расходы, если гражданину были предложены или тем более навязаны услуги, явно неуместные в защите от уголовного преследования по его делу, а он согласился их оплатить лишь из доверия к адвокату. В постановлении особо обращается внимание, что такие расходы могут быть правомерно обоснованы, в частности свободой договора, однако само по себе это не влечет возникновения обязательств государства в отношении реабилитированного и не определяет их объем", - резюмировал Владимир Груздев.

Фото: Андрей Варенков/ РИА Новости
Алиментщиков будут наказывать за неполные выплаты

Тем не менее суды при определении разумного размера расходов должны учитывать и психологическое состояние человека. Как сказано в постановлении КС, незаконное или необоснованное уголовное преследование само по себе может мешать потерпевшему быть осмотрительным и умеренным в расходах на оплату юридической помощи. Потому значительные затраты на услуги адвоката при защите конституционных прав и ценностей от такого преследования нельзя считать беспочвенными. Таким образом, было бы несправедливым требовать от лиц, попавших под уголовное преследование, осуществления права на получение юридической помощи по низкой, а тем более - по наименьшей стоимости этих услуг. Следовательно, высокая стоимость помощи, полученной от адвоката, не может как таковая служить поводом к сокращению объема прав реабилитированного на возмещение причиненного ему вреда, конституционно гарантированное каждому потерпевшему от незаконного привлечения к уголовной ответственности. Подготовленные поправки к УПК усиливают гарантии защиты прав лиц, необоснованно пострадавших от уголовного преследования.

Власть Право Уголовное право Уголовное законодательство

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом