Возможность снижения компенсаций невинно осужденным могут сократить

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УПК, ограничивающий одним годом срок, в течение которого невинно осужденному может быть снижена компенсация на адвокатов. Год начнет течь с того момента, как решение вступит в законную силу. Проблемы в том, что даже по вступившим решениям суммы компенсаций реабилитированным иногда оспариваются.

"Подготовленный законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда России, предписавшего установить временные рамки на пересмотр решений о выплате компенсаций на оплату юридической помощи реабилитированным гражданам, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемые поправки к УПК устанавливают годичный срок, в течение которого может быть пересмотрено в сторону ухудшения решение о выплате компенсации реабилитированному гражданину и, соответственно, компенсации на оплату юридической помощи могут быть снижены". По данным Судебного департамента при Верховном суде, за шесть месяцев прошлого года судами было удовлетворено 664 ходатайства и жалобы о возмещении вреда реабилитированному.

Кроме того, председатель Правления АЮР отметил, что вопрос выплаты адекватной компенсации расходов на оплату юридической помощи является одним из актуальных в правовой практике.

Особую значимость данный вопрос приобретает в случае компенсаций гражданам, пострадавшим из-за ошибочного привлечения к уголовной ответственности.

Как подчеркнул Конституционный суд России, при рассмотрении требований реабилитированного о компенсации расходов, понесенных на оказание юридической помощи, бремя доказывания размера возмещения не возлагается на самого реабилитированного. Любые сомнения относительно такого размера должны толковаться в его пользу. С этим не расходятся и разъяснения пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Однако размер компенсаций может быть снижен, если расходы реабилитированного по договору о юридической помощи относятся к оплате услуг, не обусловленных защитой по уголовному делу.

"Согласно правовым позициям Конституционного суда, могут быть признаны необоснованными расходы, если гражданину были предложены или тем более навязаны услуги, явно неуместные в защите от уголовного преследования по его делу, а он согласился их оплатить лишь из доверия к адвокату. В постановлении особо обращается внимание, что такие расходы могут быть правомерно обоснованы, в частности свободой договора, однако само по себе это не влечет возникновения обязательств государства в отношении реабилитированного и не определяет их объем", - резюмировал Владимир Груздев.

Тем не менее суды при определении разумного размера расходов должны учитывать и психологическое состояние человека. Как сказано в постановлении КС, незаконное или необоснованное уголовное преследование само по себе может мешать потерпевшему быть осмотрительным и умеренным в расходах на оплату юридической помощи. Потому значительные затраты на услуги адвоката при защите конституционных прав и ценностей от такого преследования нельзя считать беспочвенными. Таким образом, было бы несправедливым требовать от лиц, попавших под уголовное преследование, осуществления права на получение юридической помощи по низкой, а тем более - по наименьшей стоимости этих услуг. Следовательно, высокая стоимость помощи, полученной от адвоката, не может как таковая служить поводом к сокращению объема прав реабилитированного на возмещение причиненного ему вреда, конституционно гарантированное каждому потерпевшему от незаконного привлечения к уголовной ответственности. Подготовленные поправки к УПК усиливают гарантии защиты прав лиц, необоснованно пострадавших от уголовного преследования.