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17.01.2022 10:00
Рубрика: Общество

Врач объяснила, можно ли купаться в проруби после COVID-19 или прививки

Текст: Вера Черенева
19 января весь православный мир отметит Крещение Господне. В связи с этим у многих возникает вопрос, можно ли окунаться в прорубь тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. Как сообщила "РГ" врач-терапевт Елена Черененко, все зависит от сроков.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

- Я настоятельно не рекомендую окунаться в прорубь тем, кто перенес коронавирусную инфекцию менее полугода назад, - подчеркнула врач.

По словам Елены Черненко, после коронавируса у некоторых людей возникают осложнения на сердце, такие как миокардит и перекардит. Многие переживают тромбоз вен нижних конечностей. Особенно сильно эти явления проявляют себя в первое время после болезни.

Когда человек ныряет в прорубь, у него сильно меняется давление, оно понижается в холодной воде и повышается на поверхности.

Такие скачки оказывают негативное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому им купаться в проруби не рекомендуется. Если коронавирус дал осложнение на сердце и сосуды, то это тоже считается противопоказанием к купанию.

Фото: РИА Новости
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Категорически нельзя окунаться тем, кто болеет коронавирусом в данный момент. Во-первых, объясняет врач, при COVID-19 всем пациентам предписана самоизоляция, чтобы никого не заразить. Во-вторых, при вирусных инфекциях, если организм переохлаждается, как это происходит в проруби, кратно повышается риск подхватить еще и бактериальную инфекцию.

- Если вы сделали прививку от коронавируса, то окунаться можно через неделю-две, когда организм уже гарантированно справится с аденовирусом, содержащимся в вакцине, - резюмировала врач.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Празднование Крещения

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