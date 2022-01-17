Врач рассказал, как молодость человека зависит от здоровья сосудов

Молодость, способность человека переносить физические и умственные нагрузки напрямую зависят от состояния кровеносных сосудов. При этом биологический возраст людей не всегда соответствует "сосудистому возрасту", так как у некоторых мужчин и женщин происходит ускоренное старение сосудистой системы.

"От того, насколько наши сосуды полноценные (упругие, гладкие) и чистые (без воспаления, значимого атеросклероза) зависит жизненный тонус человека", - рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.

Врач-кардиолог отметил, что эндотелиальная дисфункция сосудов зачастую приводит к развитию артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, тромбозам, раннему атеросклерозу любых сосудов организма с осложнениями в виде инфарктов и инсультов, слабоумию и слепоте.

Чтобы жить дольше и здоровее, человеку надо уделять особое внимание своему сосудистому возрасту и отказаться от курения и употребления алкоголя. Если нет сахарного диабета, то в сутки надо есть по 400-500 граммов свежих овощей, зелени и фруктов, а также надо есть мясо - поставщик белка.

В рационе человека, у которого нет проблем с почками и сердцем, обязательно должна быть чистая питьевая вода по 1,5 литра в день. Следует включить в режим дня разумные физические нагрузки - ходьба по 30-40 минут в день и плавание, а также полноценный сон не менее 7-8 часов.

При этом следует помнить, что диагностикой состояния сосудов и назначением лекарственных препаратов должны заниматься только врачи. Самостоятельной терапии быть не должно, так как это опасно для здоровья.