Семнадцатого января, через неделю после начала контртеррористической операции, жителей Алма-Аты призвали сдать незаконно хранящееся оружие. "Лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности", - заявила комендатура города. Ранее МВД республики заявило, что погромщики захватили более 1300 единиц оружия, разграбив оружейные магазины.

Тем временем контртеррористическая операция в Алма-Ате и области продолжается "до особого распоряжения". Как заявил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, красный (критический) уровень террористической опасности сохраняется в Алма-Ате, Алма-Атинской области и соседней Жамбылской области. На всех въездах в Алма-Ату и крупных перекрестках стоят блок-посты, часто усиленные бэтээрами. Сам город днем и ночью патрулируется вооруженными военными в касках и бронежилетах. До 19 января в Алма-Ате продолжает действовать комендантский час, а большинство заведений и магазинов закрываются уже в 18 часов, чтобы люди успели добраться до дома.

В нижней части города, в направлении к Капчагайскому водохранилищу, находится малоэтажная частная застройка. По слухам, в этом районе прячутся залегшие на дно террористы.

На вопрос, не страшно ли тут жить, сотрудники придорожного кафе отвечают, что сейчас, конечно, стало неуютно. "Раньше работали круглосуточно, а сейчас как стемнеет - все запираем - и быстрей домой. Хозяин вон даже решил наконец сигнализацию поставить".

- А вас грабили?

- Нет, но иногда заходят такие личности, что не по себе становится. Видно, что серьезные пацаны.

- Рассчитываются хотя бы?

- Обычно да, но тут трое заходили, я к ним со счетом, а они мне: "Извини, брат, денег нет. Будут - занесем".

Между тем появилась оценка ущерба, нанесенного Алма-Ате погромщиками 5-8 января. Всего насчитали 112,6 миллиарда тенге (19,3 миллиарда рублей). Больше всего пострадало здание акимата (муниципалитета) на площади Республики, которое взяли штурмом и сожгли 5 января. Восстановление этого шестиэтажного здания площадью 35 тысяч квадратных метров на центральной площади республики обойдется в 20 миллиардов тенге (3,4 миллиарда рублей). Серьезно пострадал и бизнес, когда погромщики разбивали витрины, сносили ковшами экскаваторов стены и грабили. Ущерб для субъектов бизнеса, как подсчитали в акимате, составил 67 миллиардов тенге (11,4 миллиарда рублей).

На предпринимателей возложили обязанность восстановить несколько постов и зданий полиции "в рамках социальной ответственности бизнеса"

Правда, не все в городе согласны с такой оценкой. Люди тут к действиям власти в большинстве относятся скептично, и в первую очередь - к финансовым выкладкам.

"Вот, восстанавливать будут акимат, говорят, 20 миллиардов тенге. Да что тут восстанавливать, посмотрите, все же выгорело. Не легче ли снести", - говорит прохожий, молодой казах. "Ну, это все же памятник архитектуры, культурное наследие...". "Пусть лучше памятник погибшим тут поставят. Раньше здесь сидело правительство Казахстана, а сейчас - просто акимат, городская управа, им такое здание будет великовато", - отвечает он.

Бизнес заботят более приземленные вопросы. "Пусть с акиматом делают что хотят, - говорит владелец салона сотовой связи в центре Алма-Аты, у которого разбили витрину и вынесли все содержимое. - Меня беспокоит, как мне покрыть убытки. Они (власти. - "РГ") говорят, мол, подожди, все подсчитаем и решим. Они полгода считать будут, а мне жить надо сегодня. Да и сколько насчитают, неизвестно". "К вам уже приходили для подсчета ущерба"? - "Никто не приходил".

Что к владельцу салона никто не приходил - неудивительно. В акимате на вопрос "РГ", есть ли уже план восстановления разрушенного и возмещения ущерба, ответили уклончиво: "Пока рано делать выводы".

Что интересно, на предпринимателей возложили обязанность восстановить несколько постов и зданий полиции "в рамках социальной ответственности бизнеса", как сказано в заявлении акимата.

Когда-то белый акимат, облицованный снаружи мангышлакским известняком-ракушечником, теперь весь закопчен. Его затянули строительной зеленой сеткой, видимо, чтобы не пугал людей. При этом расположенная рядом резиденция президента, в которой глава государства находился до переезда в Астану-Нур-Султан, так и стоит обгоревшей, с выбитыми стеклами, ничем не прикрытая.

На центральном проспекте Назарбаева, идущем через весь город от гор до железнодорожного вокзала, разбиты почти все названия улицы - стеклянные синие ящики с подсветкой. Кто-то не поленился методично проехать по проспекту, останавливаясь у каждого указателя.

В то же время сейчас в Казахстане идут перестановки в верхних эшелонах власти. 17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально снял с поста первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша - племянника Назарбаева. В тот же день средний зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Ранее был снят с должности и арестован Карим Масимов - всесильный председатель КНБ, фигура настолько мощная, что, по словам людей, глубоко разбирающихся в политике Казахстана, "даже представить трудно, что это за сила должна быть, которая его сняла".

Как заявил в своем выступлении 11 января президент Казахстана, благодаря первому президенту-елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и людей, богатых даже по международным меркам. И теперь, отметил Токаев, "пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе".