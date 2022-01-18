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18.01.2022 00:30
Рубрика: В мире

Американские власти нашли способ приучить IT-компании к прозрачности

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Конгресс США рассмотрит законопроект, который обяжет IT-компании максимально кратко и доступно излагать условия использования интернет-сервисов и программных продуктов.

В соответствии с предложенным законом технологическим компаниям придется дополнить пользовательское соглашение лаконичным комментарием, написанным простым и понятным потребителю языком. В нем помимо описания сути соглашения должно быть разъяснено, какие чувствительные данные сервис или программа собирает. К ним авторы законопроекта относят сведения о состоянии здоровья, точном местоположении, поле, расе, возрасте и вероисповедании. Кроме того, по информации The Washington Post, должны быть упомянуты случаи утечек пользовательских данных, если таковые имели место за последние три года.

Фото: iStock
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Инициативу продвигает группа членов конгресса, в которую входят как демократы, так и республиканцы. Поэтому, как ожидается, у нее есть шансы стать законом. В случае принятия закона контроль за его соблюдением будет возложен на Федеральную торговую комиссию и генеральных прокуроров штатов, которые смогут обращаться в суд с гражданскими исками против нарушающих новые правила компаний.

Действие закона будет распространяться на средний и крупный бизнес, владеющий и управляющий коммерческими веб-сайтами и приложениями. Предприятия малого бизнеса будут освобождены от необходимости следовать этим требованиям.

"Слишком долго общие соглашения об условиях обслуживания вынуждали потребителей либо "соглашаться" со всеми условиями, либо полностью терять доступ к веб-сайту или приложению", - говорится в заявлении одной из авторов законопроекта конгрессвумен Лори Трэхан. По ее словам, у пользователей не было "никакой альтернативы и никакого реального выбора".

Американский конгресс озаботился проблемой недостаточной прозрачности взаимоотношений между цифровыми сервисами, в частности социальными сетями, и их пользователями после серии скандалов с участием компаний Meta и Google, руководство которых обвиняли в злоупотреблении пользовательскими данными.

Если закон будет принят, IT-гиганты будут обязаны сообщать пользователю, какие данные собирает программа, а также предупреждать о рисках утечек личных данных

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антона Горелкина, подобные новации в регуляторику в случае их принятия могут позитивно отразиться и на российских пользователях.

Фото: istock
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"Мы внимательно следим за законотворческими практиками американских коллег - и приветствуем упрощение пользовательских соглашений, учитывая, что многие технологические компании США ведут бизнес и на территории РФ, это повлияет и на российских пользователей", - заявил Горелкин "РГ".

С 1 января 2022 года иностранные компании, работающие с российской аудиторией, обязаны разместить на своих сайтах форму для обратной связи. По мнению российских законодателей, это должно усилить защиту прав пользователей.

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