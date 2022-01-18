Арендаторы назвали главные требования к жилью

Хороший ремонт, наличие мебели и наличие стиральной машины оказались главными требованиями арендаторов жилья. Такие данные получены в совместном опросе ДОМ.РФ и ВЦИОМ, который был проведен в крупных региональных центрах: Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи.

Обязательное наличие стиральной машины оказалось важным более чем для 70% семей. Наличие мебели и ремонт квартиры - важнейшие требования для 60% опрошенных.

В число требований к арендному жилью также вошли кухня со встроенной техникой, кондиционер, подключение к быстрому и качественному интернету. При этом, если стоимость проживания будет ниже, арендаторы готовы снимать квартиру без посудомоечной машины, консьержа, кладовой или гардеробной, охраняемой территории.

Для большинства арендаторов важно наличие продуктового магазина на первом этаже дома, в котором они снимают жилье. Об этом сказали 60% опрошенных. На втором месте по значимости - наличие аптеки, на третьем - банкомата.