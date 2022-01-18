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18.01.2022 14:44
Рубрика: В мире

Бербок возложила цветы к могиле Неизвестного солдата

Текст: Екатерина Забродина

В Москве уже почти два часа продолжаются переговоры главы российского МИД РФ Сергея Лаврова и его немецкой коллеги Анналены Бербок, которая прилетела в РФ с первым визитом в новой должности. Неожиданно для всех Бербок начала его с символического жеста, традиционного для политиков "народных" немецкий партий, - возложения венка на могилу Неизвестного солдата. Эта акция не анонсировалась Берлином.

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"Глубина исторических связей между нашими странами послужила для меня причиной и основанием для того, чтобы во время своего первого визита возложить венок на могилу Неизвестного солдата", - заявила Бербок, открывая переговоры с Лавровым. Ее слова приводит РИА Новости.

"Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового федерального правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет", - подчеркнула гостья из Берлина. И заверила, что "хотела бы и дальше продолжать работать над этой задачей". Она подчеркнула, что говорит "от имени всего федерального правительства". При этом Бербок сообщила, что собирается обсудить с российским министром вопросы, "бросающие тень" на отношения Москвы и Берлина.

"Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние наших отношений. Нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства и учета взаимных интересов", - отметил, со своей стороны, Сергей Лавров.

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