В ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна надежная Россия, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она призвала к расширению сотрудничества, чтобы вывести экономики двух стран на устойчивые рельсы. "Без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис", - приводит слова Бербок "Интерфакс".

Между тем авторитетный Восточный комитет немецкой экономики призвал Бербок к расширению контактов с Россией. По оценкам экспертов, продолжение диалога может помочь снизить напряженность и обеспечить экономический стимул.

Кроме того, Германия по-прежнему зависима от природного газа в ходе европейского энергетического перехода. В этой связи окончательная сертификация "Северного потока-2" должна быть не политическим, а исключительно техническим вопросом.