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18.01.2022 11:48
Рубрика: Экономика

Число строящихся апартаментов в Москве удвоилось

Текст: Марина Трубилина

Вдвое больше комплексов с апартаментами вывели на рынок в 2021 году столичные застройщики.

Фото: iStock
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Всего в Москве за минувший год было начато строительство 74 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2020 году, подсчитали аналитики "Метриум". При этом из 74 комплексов 30 имели статус апартаментов, еще один включал как квартиры, так и апартаменты.

То есть 42% новых проектов застройки состояли из помещений с нежилым статусом.

Из них к эконом- и комфорт-классу относятся 12, к бизнес-классу - 9, к премиум-классу - 6, к элитному - 3.

Между тем в 2020 году в столице было только 14 проектов апартаментов (из 76), в 2019 году - 15. Однако количество апартаментов 2018 года пока не превышено - в 2018 году началось строительство 34 комплексов с "нежилым" жильем. Но и проектов застройки тогда было больше - 98, то есть апартаменты составляли около трети.

Напомним, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об апартаментах. Однако окончательного решения по их статусу пока не найдено.

Экономика Недвижимость

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