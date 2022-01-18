Число строящихся апартаментов в Москве удвоилось

Вдвое больше комплексов с апартаментами вывели на рынок в 2021 году столичные застройщики.

Всего в Москве за минувший год было начато строительство 74 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2020 году, подсчитали аналитики "Метриум". При этом из 74 комплексов 30 имели статус апартаментов, еще один включал как квартиры, так и апартаменты.

То есть 42% новых проектов застройки состояли из помещений с нежилым статусом.

Из них к эконом- и комфорт-классу относятся 12, к бизнес-классу - 9, к премиум-классу - 6, к элитному - 3.

Между тем в 2020 году в столице было только 14 проектов апартаментов (из 76), в 2019 году - 15. Однако количество апартаментов 2018 года пока не превышено - в 2018 году началось строительство 34 комплексов с "нежилым" жильем. Но и проектов застройки тогда было больше - 98, то есть апартаменты составляли около трети.

Напомним, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об апартаментах. Однако окончательного решения по их статусу пока не найдено.