CNN: Глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и местными спецслужбами проблемы региональной напряженности и усилия по ее разрядке, передает телеканал CNN.

"В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где провел консультации с коллегами из разведки", - цитирует американского чиновника телеканал.

По данным источника, предметом обсуждения стали "оценки рисков, с которыми столкнулась Украина". Кроме того, в ходе беседы с президентом Зеленским обсуждались усилия по деэскалации напряженности.