ЦПВС: Террористы в Сирии готовят диверсии в портах Латакия и Тартус

Во вторник, 18 января заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил о подготовке террористических актов в портах Тартус и Латакия. По информации сирийских органов безопасности, их планируют провести диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации.

Эти сведения выглядят особенно тревожными, поскольку они грозят обернуться болЬшой бедой не только для сирийцев. Дело в том, что близ города Латакия расположена российская авиабаза Хмеймим. А в порту Тартуса находится пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского флота РФ и прикрывающие его подразделения наших зенитных ракетных войск. В Тартусе время от времени бросают якоря российские боевые корабли и судна обеспечения.

Вот почему с получением тревожной информации наши военные немедленно предприняли необходимые меры безопасности. "В соответствии с обращением сирийских властей командованием российской авиационной базы Хмеймим организовано круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей "Патруль" и "Тигр", - рассказал контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, также усилен контроль на маршрутах передвижения наших военных. Так, с воздуха за подразделениями следят с помощью беспилотников ВКС России.