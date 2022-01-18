Дефицит консолей продолжается. По данным портала e-katalog.ru, минимальная цена на PlayStation 5 в магазинах начинается от 71 180 рублей, а на Xbox Series X от 59 380, при официальной цене в 49 990 рублей за каждую. Купить приставку по названной цене зачастую невозможно и у официальных ретейлеров - покупателям навязывают дополнительные аксессуары, подписки и игры, от которых нельзя отказаться. Это прибавляет к цене консоли в среднем еще 5-7 тысяч рублей.

"Мы предлагаем PlayStation 5 только в рамках бандлов (комплект. - "РГ"), что дает нам дополнительные возможности обезопасить наших покупателей от попадания свободных устройств к перекупщикам. Комплекты включают в себя аксессуары к консоли или игры", - рассказал "РГ" Иван Поликарпов, руководитель отдела закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров компании "Ситилинк". "Комплекты - это один из инструментов предложить консоли, которые поступают ограниченным количеством, именно тем, кто приобретает ее для собственного использования, а не для дальнейшей перепродажи", - добавляют в "М.Видео - Эльдорадо".

В Microsoft и Sony не видят в этом проблемы, оставляя вопрос на усмотрение ретейлеров. "Они сами решают, что и в каком виде предлагать своим клиентам", - указали в Sony.

Это напоминает политику автодилеров. "В условиях дефицита товара наступает "рынок продавца", когда компания может назначать любую цену и выставлять любые условия продажи товара, - считает директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин. - Нюанс в том, что отпускную цену самой консоли ретейлеры сильно повышать не могут, это регулируется производителем, остается зарабатывать на аксессуарах и сервисах, включая их в состав бандлов".

Sony и Microsoft по-разному решают проблему дефицита нового поколения игровых приставок. Японцы решили продолжить выпуск PlayStation 4, чтобы как можно больше покупателей смогли купить приставку, пусть и предыдущего поколения. Кроме того, производить PlayStation 4 Pro значительно проще, чем PlayStation 5, поскольку в поставках компонентов для последней наблюдаются значительные сбои. Microsoft отказалась от выпуска предыдущего поколения Xbox. "Для того чтобы сосредоточиться на выпуске Xbox Series X и S, мы полностью прекратили производство Xbox One в конце 2020 года", -заявил Синди Уокер, старший директор по маркетингу Xbox.

Покупателям консолей навязывают дополнительные аксессуары и игры. Фото: РИА Новости

Тем временем

Microsoft купит крупнейшего игрового издателя Activition Blizzard за 68,7 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony. К компании перейдут такие культовые игры как Warctraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, в дополнение к глобальным киберспортивным мероприятиям через Major League Gaming.