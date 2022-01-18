Деловые круги Германии призвали Бербок налаживать контакты с Россией

Растущая напряженность в отношениях с Россией вызывает большую неопределенность в экономике Германии и может затормозить запланированные инвестиции и ожидаемый экономический подъем с учетом неудач, вызванных пандемией коронавируса и предстоящих проблем в борьбе с изменением климата, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики.

"Расширение экономического сотрудничества, увеличение числа деловых контактов и продолжение диалога, с другой стороны, может помочь снизить напряженность и обеспечить экономический стимул", - призвали предприниматели к активным действиям министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая находится с визитом в России.

По оценкам аналитиков ВК, последние несколько месяцев очень четко показали, что Германия по-прежнему зависима от природного газа в ходе европейского энергетического перехода. В этой связи окончательная сертификация "Северного потока-2" должна быть не политическим, а исключительно техническим вопросом.

Кроме того, различные маршруты поставок не должны противопоставляться друг другу. Европе необходима любая доступная инфраструктура на пути к водородной эре.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики содействует развитию экономики в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Торговля Германии с Восточной Европой составляет около одной пятой от общего объема внешней торговли, что делает ее более важной, чем торговые отношений с США и Китаем вместе взятые. ВК насчитывает около 350 компаний-членов и поддерживается шестью ведущими ассоциациями немецкого бизнеса.