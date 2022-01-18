Депутаты Госдумы обсудили повестку дня весенней сессии

В первую очередь парламентарии сосредоточатся на принятии законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны. Традиционный приоритет - законодательная реализация Послания президента Федеральному Собранию. Уже на этой неделе депутаты могут принять в двух чтениях подготовленные правительством поправки об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%. Повысить пенсии темпами выше инфляции ранее поручил президент Владимир Путин. После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.
Другой важный законопроект - поправки в закон о местном самоуправлении. Приняв этот документ, депутаты продолжат работу над совершенствованием системы единой публичной власти. Положения этого проекта прямо вытекают из обновленной Конституции. Кроме того, в депутатской повестке стоит выделить и президентский законопроект, меняющий положения о получении и лишении гражданства РФ. Документ, в частности, расширяет критерии для упрощенного получения российских паспортов и вводит новые основания для прекращения гражданства. В финансовой сфере важный законопроект касается создания автоматизированной системы налогообложения. Этот документ направлен на то, чтобы сделать максимально комфортными для налогоплательщиков условия уплаты налогов. Большая работа будет вестись в части наведения порядка на дорогах. Так, в планах продолжить работу над инициативами о наказании для лихачей. До конца будет рассмотрен законопроект, который вводит единые для всей страны стандарты и требования установки видеокамер на дорогах, в том числе "треног", на которые жалуются автомобилисты.
Среди других значимых документов нового парламентского сезона, которые ожидаются к принятию:
- об использовании средств маткапитала на оплату детских садов и о выдаче этих средств отцам-одиночкам,
- об ужесточении наказания за пытки в колониях для принуждения к даче показаний,
- поправки в "закон Димы Яковлева" о расширении режима санкций на любых иностранцев,
- о запрете использования института суррогатного материнства для граждан других стран,
- об ужесточении госконтроля за выдачей оружия,
- о смягчении ответственности для малого и среднего бизнеса (на юрлиц административная ответственность будет налагаться как на ИП),
- о социальном вкладе с гарантированным процентом не ниже ключевой ставки,
- о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалюты,
- о предоставления кредитных каникул.
Между тем резонансный законопроект о QR-кодах в общественных местах, который готовился к принятию и вступлению в силу с 1 февраля, депутаты сняли с рассмотрения для доработки. Такое решение накануне первого пленарного заседания принял Совет Думы. "Мы его долго прорабатывали и пришли к пониманию, что ситуация с коронавирусом быстро меняется и у "омикрона" совсем другие характеристики, - объяснил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. - Мы считаем, что к мерам государственного регулирования надо подходить очень взвешенно и ответственно перед людьми". Этот подход для депутатов стал нормой, подчеркнул Васильев.
Между тем приход нового штамма "омикрон" повлиял на работу палаты. Депутаты сократили количество пленарных заседаний в неделю с трех до двух - причем проходить они будут два дня подряд. Кроме того, комитеты будут использовать онлайн-формат. В плане организации работы палаты намечены и другие изменения. О них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, в ГД будут разработаны ключевые показатели эффективности работы комитетов. На данный момент, по его данным, более 70% законопроектов находятся в десяти самых загруженных комитетах. Оставшиеся 30% инициатив распределены между 22-мя. Ситуацию Володин поручил изучить первому вице-спикеру Ивану Мельникову - с тем, чтобы выработать предложения по введению оценки деятельности комитетов.
Еще одно изменения в думской работе - Комитет по контролю и регламенту будет анализировать выступления руководителей думских фракций на заседаниях Госдумы для их последующей реализации. По словам Володина, заявления, которые звучат с трибуны Госдумы, должны быть формализованы через поступки и решения, а не повиснуть в воздухе. Депутаты такое предложение спикера поддержали.
Народные избранники будут развивать форматы, показывающие свою эффективность. Это касается в том числе рабочих групп, созданных в Госдуме для решения целевых приоритетных задач. "Таких как обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют", - перечислил Володин. Спикер напомнил, что сейчас в Госдуме создано 11 таких групп, и правильно было как можно быстрее организовать их работу.
Продолжит Госдума и работу на международной арене. Спикер Госдумы обозначил миссию парламентариев - донести до иностранных коллег информацию о происходящем на Украине. Как объяснил Володин, НАТО стремится оккупировать республику и в настоящее время идет информационная подготовка к продвижению войск организации на украинскую территорию. "Может произойти страшная трагедия, и сейчас важен диалог по гарантиям безопасности, - заявил спикер. - Это вопрос мира. Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан, вопрос безопасности граждан европейских государств".