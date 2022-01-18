Депутаты Госдумы обсудили повестку дня весенней сессии

Во вторник, 18 января, Госдума собралась на первое пленарное заседание весенней сессии, которая продлится до 31 июля. В повестке у депутатов десятки важных и социально значимых законопроектов, многие из которых будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Вячеслав Володин: Главными вызовами остаются пандемия и бедность, законодательные инициативы по решению этих проблем должны быть приоритетом. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

В первую очередь парламентарии сосредоточатся на принятии законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны. Традиционный приоритет - законодательная реализация Послания президента Федеральному Собранию. Уже на этой неделе депутаты могут принять в двух чтениях подготовленные правительством поправки об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%. Повысить пенсии темпами выше инфляции ранее поручил президент Владимир Путин. После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Другой важный законопроект - поправки в закон о местном самоуправлении. Приняв этот документ, депутаты продолжат работу над совершенствованием системы единой публичной власти. Положения этого проекта прямо вытекают из обновленной Конституции. Кроме того, в депутатской повестке стоит выделить и президентский законопроект, меняющий положения о получении и лишении гражданства РФ. Документ, в частности, расширяет критерии для упрощенного получения российских паспортов и вводит новые основания для прекращения гражданства. В финансовой сфере важный законопроект касается создания автоматизированной системы налогообложения. Этот документ направлен на то, чтобы сделать максимально комфортными для налогоплательщиков условия уплаты налогов. Большая работа будет вестись в части наведения порядка на дорогах. Так, в планах продолжить работу над инициативами о наказании для лихачей. До конца будет рассмотрен законопроект, который вводит единые для всей страны стандарты и требования установки видеокамер на дорогах, в том числе "треног", на которые жалуются автомобилисты.

Среди других значимых документов нового парламентского сезона, которые ожидаются к принятию:

- об использовании средств маткапитала на оплату детских садов и о выдаче этих средств отцам-одиночкам,

- об ужесточении наказания за пытки в колониях для принуждения к даче показаний,

- поправки в "закон Димы Яковлева" о расширении режима санкций на любых иностранцев,

- о запрете использования института суррогатного материнства для граждан других стран,

- об ужесточении госконтроля за выдачей оружия,

- о смягчении ответственности для малого и среднего бизнеса (на юрлиц административная ответственность будет налагаться как на ИП),

- о социальном вкладе с гарантированным процентом не ниже ключевой ставки,

- о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалюты,

- о предоставления кредитных каникул.

В эту сессию в Госдуме будут разработаны ключевые показатели эффективности работы комитетов. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Между тем резонансный законопроект о QR-кодах в общественных местах, который готовился к принятию и вступлению в силу с 1 февраля, депутаты сняли с рассмотрения для доработки. Такое решение накануне первого пленарного заседания принял Совет Думы. "Мы его долго прорабатывали и пришли к пониманию, что ситуация с коронавирусом быстро меняется и у "омикрона" совсем другие характеристики, - объяснил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. - Мы считаем, что к мерам государственного регулирования надо подходить очень взвешенно и ответственно перед людьми". Этот подход для депутатов стал нормой, подчеркнул Васильев.

В первую очередь парламентарии сосредоточатся на принятии законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны

Между тем приход нового штамма "омикрон" повлиял на работу палаты. Депутаты сократили количество пленарных заседаний в неделю с трех до двух - причем проходить они будут два дня подряд. Кроме того, комитеты будут использовать онлайн-формат. В плане организации работы палаты намечены и другие изменения. О них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, в ГД будут разработаны ключевые показатели эффективности работы комитетов. На данный момент, по его данным, более 70% законопроектов находятся в десяти самых загруженных комитетах. Оставшиеся 30% инициатив распределены между 22-мя. Ситуацию Володин поручил изучить первому вице-спикеру Ивану Мельникову - с тем, чтобы выработать предложения по введению оценки деятельности комитетов.

Еще одно изменения в думской работе - Комитет по контролю и регламенту будет анализировать выступления руководителей думских фракций на заседаниях Госдумы для их последующей реализации. По словам Володина, заявления, которые звучат с трибуны Госдумы, должны быть формализованы через поступки и решения, а не повиснуть в воздухе. Депутаты такое предложение спикера поддержали.

Народные избранники будут развивать форматы, показывающие свою эффективность. Это касается в том числе рабочих групп, созданных в Госдуме для решения целевых приоритетных задач. "Таких как обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют", - перечислил Володин. Спикер напомнил, что сейчас в Госдуме создано 11 таких групп, и правильно было как можно быстрее организовать их работу.

Заявления, которые звучат с трибуны Госдумы, должны быть формализованы через поступки и решения, а не повиснуть в воздухе

Продолжит Госдума и работу на международной арене. Спикер Госдумы обозначил миссию парламентариев - донести до иностранных коллег информацию о происходящем на Украине. Как объяснил Володин, НАТО стремится оккупировать республику и в настоящее время идет информационная подготовка к продвижению войск организации на украинскую территорию. "Может произойти страшная трагедия, и сейчас важен диалог по гарантиям безопасности, - заявил спикер. - Это вопрос мира. Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан, вопрос безопасности граждан европейских государств".