Депутаты предложили до 10 лет лишения свободы за пропаганду педофилии

Во фракции "Справедливая Россия - За правду" предлагают наказывать за пропаганду педофилии лишением свободы на срок до десяти лет. Поправки на эту тему были направлены на отзыв в правительство РФ и Верховный суд.

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность и штрафные санкции за оправдание преступников, признанных виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующие законопроекты были подготовлены лидером фракции Сергеем Мироновым и членом фракции, первым заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой.

Согласно предложению, для граждан штраф должен составить от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

Штрафные санкции предусмотрены за совершение аналогичных действий иностранными гражданами - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей с административным выдворением из страны.

Аналогичные проступки после привлечения к административной ответственности предлагается квалифицировать, как уголовное преступление. В этом случае виновных предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Если же преступление совершено группой лиц, да ещё и с использованием интернета, то, по мнению авторов законопроекта, срок лишения свободы должен составить от шести до десяти лет.

По словам Сергея Миронова, в российском законодательстве не прописана ответственность за публичные призывы, оправдание и пропаганду педофилии. Мало того, нет даже юридического определения таких действий.

Он напомнил, что согласно данным Следственного комитета, ежегодно в отношении детей совершается более 90 тысяч преступлений. При этом каждое пятое из них относится к категориям тяжких и особо тяжких.

Его соавтор Яна Лантратова обратила внимание, что в даркнете чрезвычайно много сайтов с пропагандой педофилии, где преступления такого рода обсуждаются как нечто нормальное и даже одобряемое, приводятся какие-то псевдонаучные данные в поддержку. "Обсуждаются там и конкретные инструкции по совращению детей. Манифесты. Публикуются эротические рассказы, - рассказала депутат. - Такие форумы можно найти практически на любом языке мира, существуют даже международные онлайн-объединения солидарности, в которых педофилы поддерживают друг друга".

По словам депутата, единственно возможное наказание сейчас - это блокировка сайта. "Разумеется, это не выход, в ситуации, когда можно моментально создать зеркальный сайт. Должна быть законодательная ответственность за пропаганду педофилии", - подчеркнула она.

Ранее Госдума приняла закон об пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и для совершивших преступление в отношении нескольких детей.