Диетолог Дианова рассказала, какую воду лучше не пить по утрам

Вода, выпитая натощак сразу после пробуждения, оказывает благотворное влияние на организм. "Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам", - объяснила в эфире радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она напомнила, что в организме человека все взаимосвязано. Поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника, то есть срабатывает один из базовых рефлексов. Когда нет проблем с ЖКТ, у человека отличное настроение, чистая кожа и хороший иммунитет.

Но при этом не стоит забывать, что вода должна быть определенной температуры: не холодной, если у человека есть склонность к запорам. "А при наличии болей в животе вода должна быть более теплая", - уточнила Дианова.

Если нет проблем с желудком, можно добавить в воду лимонный или апельсиновый сок. При наличии, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы и боли, возможно развитие панкреатита и холецистита.