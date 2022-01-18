Директору французского Twitter грозит штраф за отказ раскрыть личность хейтеров

Twitter France и ее генеральный директор Дамиен Виэль могут быть оштрафованы за отказ раскрыть личные данные двух пользователей, анонимно оскорбивших чиновника. Прокурор потребовал, чтобы они выплатили максимальный штраф, размер которого может составить как 3750 евро, так и 75 тысяч евро в зависимости от того, какое правонарушение будет доказано в суде. Сеть микроблогов и ее регионального руководителя обвиняют в "отказе отвечать на запрос властей" и "соучастии в публичном оскорблении".

В марте 2021 года префектура Ивелин (одного из департаментов региона Иль-де-Франс) опубликовала в своем аккаунте в Twitter сообщение, что ее генеральный секретарь помогает в операциях по контролю за соблюдением комендантского часа, который тогда был введен. Некоторые пользователи негативно отреагировали на этот твит. Один из них сравнил нынешнюю полицию с полицией Петена, маршала, назначенного нацистами главой французского правительства после поражения Франции в войне с Германией. Другой назвал главу префектуры "нацистом" и призвал повесить его.

Прокуратура открыла расследование по факту оскорбления чиновника, и чтобы выявить авторов этих высказываний, следователи направили запрос в Twitter France.

Как заявил ее генеральный директор во время судебных слушаний, Twitter France "представляет собой организацию, которая не хранит данные", они хранятся и обрабатываются европейским филиалом материнской компании Twitter Inc, расположенным в Ирландии. Сам же Виэль, по его словам, отвечает только за экономическое развитие. Тем не менее прокурор обвинил Виэля и Twitter Inc в намеренном отказе передать правоохранительным органам запрошенную информацию в сроки, установленные законодательством.

"Twitter international не отвечает, мы решили привлечь к ответственности Twitter France и отправить компанию и ее генерального директора в суд", - отметил прокурор. Решение о виновности или невиновности сети микроблогов и ее руководства суд вынесет 21 марта. Тем временем авторы двух оскорбительных твитов остаются неизвестными.

Стоит отметить, что это первый раз, когда Twitter судят во Франции за "отказ ответить на запрос прокурора", хотя социальная сеть и прежде привлекалась к суду. Как напоминает Le Figaro, ее обязали раскрыть документы, подробно описывающие используемые средства борьбы с ненавистью в интернете (правда, Twitter подал апелляцию, и окончательное решение еще не вынесено). Кроме того, иск против сети микроблогов подали три жертвы терроризма, ставшие объектами онлайн-преследований, они считают неправомерным отказ Twitter раскрыть личности их преследователей.