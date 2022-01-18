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18.01.2022 06:42
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал простые способы уберечься от диабета

Текст: Михаил Русин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Предотвратить развитие диабета можно довольно простыми способами. Их назвал в эфире телеканала "Россия 1" популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Reuters
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По его словам, для профилактики диабета прежде всего следует уделять внимание правильному питанию и физическим нагрузкам. При этом эксперт подчеркнул, что одно лишь правильное питание при отсутствии физической активности не поможет. Даже при стабильном весе может развиться диабет, если человек ведет малоподвижный образ жизни.

Также для защиты от диабета необходимо соблюдать режим сна. Кроме того, Александр Мясников советует медленно употреблять пищу. Это позволит нивелировать ее быстрое всасывание в кишечнике. Однако это правило не сработает в случае с высокоуглеводными продуктами. К ним, в частности, относятся картофель и рис.

В профилактических целях следует воздержаться и от курения. Также, по словам врача, развитие диабета может спровоцировать недостаток в организме витамина D.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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