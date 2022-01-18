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18.01.2022 03:00
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали оптимальную долю золота в инвестиционном портфеле

Текст: Василий Кошкин
Оптимальная доля золота (как физического металла, так и активов, обеспеченных золотом) в портфеле среднестатистического частного инвестора составляет 10-20%. Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу Всемирного совета по золоту.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

При этом эксперты отмечают, что доля золота в портфеле должна определяться индивидуально, с учетом потребностей конкретного инвестора. Аналитики рекомендуют увеличивать долю металла в портфеле во время нестабильности на финансовых рынках.

Фото: iStock
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"Чем выше обеспокоенность на рынке, чем меньше стабильности на финансовом рынке, тем более привлекательным становится золото. Поэтому в условиях некоторой нестабильности на финансовых рынках я бы увеличил долю золота в портфеле", - отметил президент саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" Василий Заблоцкий.

Среди преимуществ инвестиций в золото эксперты отмечают отсутствие риска контрагента и риска эмитента, психологический комфорт и уверенность инвестора в сохранности актива, а также отсутствие внешних рисков, связанных с международными отношениями. "Физическое золото находится на территории России, то есть никакие санкции на него не распространяются. И это является долгосрочной ценностью, имеющей внутреннюю стоимость", - говорится в исследовании.

По оценкам Всемирного совета по золоту, гипотетический портфель российского розничного инвестора в России состоит из денежных средств (61%), недвижимости (27%) и ценных бумаг российских компаний (9%). Если бы в таком портфеле 10% приходилось на золото, его доходность за последние 20 лет была бы выше на 7% (при условии, что структура портфеля остается прежней).

Эксперты сходятся во мнении, что НДС является основным препятствием для розничных инвестиций в золотые слитки, поскольку создает большой разрыв между ценой покупки и продажи.

"Отмена НДС станет одним из драйверов спроса на все золотые активы. Если увеличится спрос на драгметалл, соответственно, вторичные инструменты, такие как акции, тоже будут расти. Потому что инвесторы будут видеть, что тут есть прямая зависимость, естественно", - считает начальник Управления рынков ценных бумаг, СРО "Национальная финансовая ассоциация" Андрей Крылов.

Экономика Финансы Инвестиции

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