Эксперты ожидают появления новых трендов в строительстве

Рост цен на металл и ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ могут скорректировать векторы строительного бизнеса в России.

2022 год начался с очередного роста цен на мировых металлургических рынках. Аналитики в середине января констатировали скачок цен на железную руду, которая на торгах уже пробивала отметку в 126 долларов за тонну. По самым оптимистичным прогнозам, железная руда может вырасти в цене на 20% в этом году, что автоматически означает новое удорожание арматуры и других стройматериалов.

"Доля стали и сплавов в себестоимости жилья может составлять от 15% и выше в зависимости от типа строительных объектов", - говорит Николай Кудлай, руководитель строительной компании "СКР". - Повышение ставки НДПИ уже привело к росту выпадающих доходов у металлургов, которые они могут компенсировать очередным скачком цен на свою продукцию на внутреннем рынке. Даже если Минпромторгу удастся отрегулировать политику трейдеров, то все равно сложившаяся конъюнктура металлургического рынка будет способствовать новому удорожанию строительства. Поэтому отыграть назад цены на жилье в новостройках будет крайне сложно".

По мнению Николая Кудлая, цены на первичном рынке жилья уже приблизились к верхней планке покупательской способности. Другим фактором, играющим на снижение спроса, может стать ожидаемое многими экспертами повышение в феврале ключевой ставки Банка России на 25-50 базисных пунктов.

"С учетом того, что инфляция не замедляется и ее снижения определенно не стоит ждать раньше весны, все громче звучит мнение о том, что ключевая ставка может подняться до 10%, что, разумеется, повлечет за собой рост стоимости банковских денег для заемщиков.

Ипотека при таком раскладе прибавит как минимум 0,4%, а однозначные ставки будут встречаться только по льготным программам кредитования", - отмечает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Падение спроса на жилье осторожно прогнозируют и в Центробанке России. По словам Эльмиры Набиуллиной, пик роста цен на недвижимость в России позади.

"Спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию", - подчеркнула Эльмира Набиуллина.

По прогнозам экспертов, в 2022 году объемы ипотечного кредитования снизятся и вовсе на 20-30%. Согласно данным Национальных Кредитных Рейтингов, объём выданной ипотеки по итогам 2021 года составлял 5,5-5,6 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее.

Многие эксперты считает, что застройщикам вообще придется искать новые направления в бизнесе, чтобы избежать производственных простоев. Николай Кудлай предполагает, что падение спроса на дорогие квартиры в новостройках может сформировать новые тренды в строительстве.

"При сложившемся высоком уровне цен на стройматериалы и снижении покупательской способности населения вряд ли кто-то захочет работать себе в убыток. Иными словами, застройщики перестанут наперегонки строить коммерческое жилье, которое в ближайшее время никто не купит, а начнут эффективнее взаимодействовать с муниципальными властями и обратят свое внимание на необходимость строительства спортивных кластеров, зон отдыха, креативных пространств для молодежи, - говорит Николай Кудлай. - Период строительной лихорадки в России подошел к концу. Настало время сбалансированного подхода в строительстве, направленного на повышение качества жизни, рост рекреативных возможности для людей и экологизацию городской среды", - подчеркнул эксперт.