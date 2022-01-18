Эксперты считают, что складные смартфоны останутся нишевым продуктом

Несмотря на то что популярность складных смартфонов растет с каждым годом, они останутся нишевым продуктом - большого будущего у этих гаджетов нет, единодушны эксперты. Устройства все еще слишком дороги для потребителей, компаний, которые их производят, слишком мало, да и предназначение складного гаджета не совсем понятно, кроме как выделиться в окружении.

Если первые прототипы и концепты складных смартфонов оборачивались вокруг запястья наподобие часов, то сейчас их с успехом заменили умные часы и фитнес-трекеры. Произведя фурор в 2017 году, в коммерческое производство такие гаджеты так и не поступили. Сейчас в мире всего пять производителей складных смартфонов - это Samsung, Motorola, Huawei, Honor и Oppo. При этом на российском рынке официально представлены лишь первые три.

"Эти устройства являются нишевыми, в первую очередь из-за той цены, по которой они продаются, - уверен Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily. - Несмотря на то что россияне сейчас предпочитают покупать более дорогие устройства, они не могут себе позволить купить такой девайс. Если ситуация поменяется и складные смартфоны будут предлагаться потребителям по более низкой цене, люди пересмотрят свое отношение к ним, и это приведет увеличению их доли на рынке".

Тем не менее в ближайшие годы складные смартфоны вряд ли войдут в массовый сегмент, полагает Александр Бабулин, редактор направления "смартфоны" в 3DNews.ru. "Сейчас к производству таких устройств подключилось сразу несколько брендов, готовых конкурировать с Samsung, Motorola и Huawei. Компании видят в этом форм-факторе имиджевые перспективы при создании флагманов: большее количество предложений на этом рынке неизбежно приведет к повышению интереса пользователей - пусть из-за дороговизны в производстве этот формат пока и будет исключительно "люксовым"".

Складные смартфоны обратили на себя внимание покупателей, которые предпочитают брать исключительно дорогие флагманские устройства. Но некоторые модели уже находятся в дефиците, утверждает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. "Конечно, единственным ограничителем для массового потребителя является стоимость таких аппаратов. Так, один из складных смартфонов сегодня уже стоит меньше 100 тыс. рублей, и на него обратили внимание те люди, которые до этого предпочитали покупать флагманские смартфоны в привычном форм-факторе. В дальнейшем стоимость складных смартфонов будет только уменьшаться", - считает он.

По данным "М.Видео-Эльдорадо", в 2021 году доля складных смартфонов на российском рынке составила всего 1%. В пресс-службе "Связного" уточнили, что за весь год было продано 57,3 тыс. гибких смартфонов на сумму 6,8 млрд рублей (при общем объеме рынка в 730 млрд рублей).

Средняя стоимость складных смартфонов за год упала на 20% до 120 тыс. рублей. Самой популярной моделью на российском рынке стал Samsung Galaxy Z Flip3. Южнокорейская Samsung остается лидером этого сегмента. Как отметили в пресс-службе МТС, на нее приходится 99% российского рынка складных смартфонов.

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Какие смартфоны популярны на вторичном рынке

В 2021 году на вторичном рынке россияне продали на 11% смартфонов больше по сравнению с предыдущим годом, рассказали "РГ" в пресс-службе "Авито". Самыми продаваемыми брендами стали Apple, Samsung и Xiaomi - на них пришлось 80% продаж.

Доля смартфонов Apple составила 50%. В 2021 году количество продаж iPhone выросло на 23% по сравнению с 2020 годом. Средняя цена увеличилась на 30% с 2020 года и составила 21 460 рублей. Второе место заняли смартфоны Samsung (17%). Устройства этой компании выросли в цене на 15% с 2020 года, а средняя стоимость составила 11 740 рублей. Замкнула тройку лидеров самых популярных устройств на вторичном рынке Xiaomi с долей рынка 13% - по сравнению с 2020 годом в 2021 продажи телефонов данной марки выросли на 21%, а цена - на 13%, до 9560 рублей.

Четвертое место заняла Honor, а на пятом месте расположилась Huawei. На долю каждой марки пришлось 6% и 3% от общего количества продаж соответственно. Также в десятку самых продаваемых телефонов вошли Nokia, Realme, Sony, Meizu и ZTE, однако по доле рынка они сильно отстают от конкурентов.