Электронный больничный можно будет закрыть без визита в поликлинику

Правительство прорабатывает возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

С 1 января электронный больничный лист стал обязательным. Врачи подписывают документ электронной подписью и размещают в информационной системе Фонда социального страхования.

Привычный бланк бумажного бюллетеня больше не требуется, однако поликлиника может выдать пациенту выписку с номером цифрового документа.

Система электронного документооборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.