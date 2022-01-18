Фонд развития промышленности в 2021 году выдал займы на 51,8 млрд рублей

В 2021 году Фонд развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ) предоставил предприятиям 229 льготных займов на общую сумму 51,8 млрд рублей. Об этом заявил на заседании Наблюдательного совета ФРП глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Всего за несколько лет работы ФРП выдал российским промышленникам более 1000 льготных займов на общую сумму свыше 235 млрд рублей, при этом уже запущены 445 производств, профинансированных Фондом. Абсолютный рекорд пришелся на 2021 год - открыто более 180 новых производств, что наглядно демонстрирует результаты работы ФРП как одного из ведущих институтов развития промышленности", - отметил Мантуров, которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Благодаря проектам, профинансированным ФРП, удалось создать более 16,7 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. После реализации всех проектов их количество превысит 30 тысяч.

Кроме того, новые производства пополнят бюджеты разных уровней на 300 млрд рублей за счет налогов.

Максимальное число выданных займов в 2021 году пришлось на флагманскую программу "Проекты развития" - ФРП предоставил 70 займов на 11,5 млрд рублей. Второй по популярности стала программа "Производительность труда" - 44 займа на 6,3 млрд рублей, а третье место заняла программа "Комплектующие изделия" - 29 займов на 4,9 млрд рублей.

Больше всего займов по линии ФРП получили предприятия Московской области - фонд удовлетворил 97 заявок региона. Всего льготной поддержкой ФРП воспользовались 767 компаний в 74 регионах страны.