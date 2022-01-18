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18.01.2022 12:52
Рубрика: Власть

ГД: России есть чем ответить на отсутствие гарантий нерасширения НАТО

Текст: Татьяна Замахина
Вашингтону нужно пересмотреть доктрину внешней политики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое заседание весенней сессии. Он подчеркнул, что Россия готова к ответу при отсутствии гарантий со стороны США о нерасширении НАТО на восток.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Спикер напомнил, что в обязательном порядке со стороны США и НАТО должны быть представлены закрепленные на бумаге юридически обязывающие долгосрочные гарантии. "Речь идет о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, возвращении натовских военных потенциалов и инфраструктуры в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год", - перечислил Володин.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Он подчеркнул, что именно агрессивные действия в непосредственной близости от российских границ и игнорирование "красных линий" вынуждают Российскую Федерацию требовать заключения новых обязывающих договоренностей.

"Нашей стране есть чем ответить", - уверен политик.

Так, по его словам, ведется информационная подготовка к продвижению НАТО на Украину. В последние месяцы конгрессмены и представители госдепа, напомнил председатель ГД, пугают весь мир, якобы, предстоящим "вторжением России".

"НАТО стремится оккупировать Украину", - подчеркнул Володин. А нагнетая истерику, Вашингтон, по его оценке, пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. Таким образом, Штаты, резюмировал спикер, действуют по стандартной схеме: сначала придумывает образ врага, а потом "героически" с ним борются. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии, отметил Володин.

В связи с этим он назвал важным довести до парламентов всех стран сведения о возможных последствиях.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить мир на планете", - заявил спикер Госдумы.

Вашингтону же, уверен он, следует пересмотреть свою доктрину внешней политик. "Закончить угрожать. Ничего, кроме осложнения отношений, это не принесет", - считает Володин.

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