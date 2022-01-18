Гинцбург пояснил, почему пандемия COVID-19 может растянуться надолго

Нет никаких научных предпосылок, что пандемия коронавируса закончится на штамме "омикрон", заявил руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сменяемость штаммов может растянуться надолго, потому что условием для завершения циркуляции вируса должен стать сформированный популяционный иммунитет к нему у населения всего земного шара.

"Причем, если мы будем так медленно вакцинировать население земного шара, то для формирования популяционного иммунитета человеку придется встретиться со всеми вариантами мутаций вируса, а для этого - либо вакцинироваться несколько раз, либо переболеть несколько раз разными штаммами.

Гинцбург обратил внимание, что в штамме "омикрон", например, впервые очень много мутаций в S-белке, с помощью которого вирус проникает в клетку человека.

То есть, S-белок изменился, а потому коронавирус стал уклоняться от иммунной зашиты и антител, которые вырабатываются у переболевших другими штаммами или вакцинированных некоторыми препаратами. "Спутник V" эффективность против "омикрона" сохраняет.