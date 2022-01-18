Главу французского Twitter могут оштрафовать за отказ раскрыть личность хейтеров

Генеральный директор французского филиала мессенджера Twitter Дамьен Вьель попал на скамью подсудимых. Его обвиняют в том, что отказался "поделиться" данными двух пользователей, которые анонимно опубликовали полные ненависти и угроз сообщения в адрес представителя властных структур. Ему также могут поставить в вину то, чего потребовал на процессе представитель прокуратуры, - "факт соучастия в публичном оскорблении".

В зависимости от того, что в конце концов будет доказано, гендиру и возглавляемой им структуре могут выписать штраф от 3750 до 75 тысяч евро. Так в чем же конкретно состоит вина Дамьена Вьеля? Дело в том, что в марте прошлого года префектура департамента Ивелин в столичном регионе Иль-де-Франс на своем аккаунте Twitter разместила информацию, рассказав о том, как ее генеральный секретарь участвует в операциях по осуществлению контроля за комендантским часом, который в ту пору был введен в связи с очередной волной ковидной эпидемии. Некоторым из местных жителей все это сильно не понравилось, а двое откликнулись на твит чиновника самым грубым образом, заклеймив силы правопорядка. Задетые за живое сотрудники префектуры вместе с их начальником подали иск в прокуратуру, а та направила запрос в местный филиал Twitter, требуя раскрыть имена недовольных.

В свое оправдание генеральный директор заявил, что рад бы помочь, но все данные хранятся не у него, а в головной европейской структуре Twitter, а она базируется в Ирландии. Французское отделение, по его словам, занимается исключительно "экономическим развитием и поддержкой" мессенджера во Франции. Однако прокурора эти объяснения не убедили. Так что процесс продолжится, и если имена оскорбивших сотрудников префектуры не будут обнародованы, то Twitter придется заплатить штраф. Вердикт обнародуют 21 марта.