Главы МИД России и Германии провели первые переговоры в Москве

Во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок совершила первый визит в Москву, где у нее прошли переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Боевое крещение", "экзамен", "настоящее испытание на международной арене", - так немецкие СМИ заранее окрестили вояж "зеленого" министра в столицу РФ. Бербок начала его с символического жеста, традиционного прежде для политиков "народных" немецких партий, - с возложения венка на Могилу Неизвестного Солдата. По собственному признанию, ее к этому побудила "глубина исторических связей" между двумя странами. Вообще политик от "Зеленых" всячески подчеркивала, что выступает "от имени всего правительства ФРГ".

"За последние шесть недель в новой должности госпожа Бербок провела уже несколько встреч, но их можно считать разогревом перед поездкой в Москву", - признал немецкий телеканал Das Erste. "Сергей Лавров вот уже 18 лет занимает пост министра иностранных дел России. На его глазах приходили и уходили немецкие коллеги: Йошка Фишер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Гидо Вестервелле, снова Штайнмайер, Зигмар Габриэль, Хайко Маас. Теперь он имеет дело с первой женщиной во главе внешнеполитического ведомства ФРГ", - напомнил Spiegel online. Издание рассказало, как ее предшественник Маас однажды описал переговоры с Лавровым: сначала шел "очень конструктивный разговор" за закрытыми дверями, потом министры провели вместе "очень гостеприимный вечер", и только в промежутке "летели клочья". "Единственные моменты, которые оказались критичными, увы, как раз предстали перед мировой прессой", - вспоминал Маас.

Но Лавров и гостья из Берлина начали переговоры с дипломатических формул. "Конечно, мы хотели бы видеть более конструктивное состояние наших отношений. Нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства и учета взаимных интересов", - заявил Лавров, открывая встречу. "Я хотела бы подчеркнуть, насколько важны отношения с РФ для нового федерального правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет", - подтвердила Бербок.

Общение дипломатов перед прессой проходило в относительно спокойных тонах

К журналистам министры вышли спустя почти два с половиной часа после начала переговоров. Причина задержки оказалась неожиданной: как сообщил источник РИА Новости, госпоже Бербок "понадобились услуги гримера". Общение дипломатов перед прессой проходило в относительно спокойных тонах, хотя они много говорили о противоречиях между Берлином и Москвой. Поблагодарив россиян за гостеприимство, Бербок поведала, что привезла с собой "пухлую папку документов", которая отражает всю сложность повестки. Лавров назвал личную встречу с немецкой коллегой "весьма полезной", подтвердив, что "дискуссия коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения". "Но обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед", - отметил глава МИД России. По словам Лаврова, российская сторона заявила о недопустимости политизировать "Северный поток-2", подняла вопрос о проблемах, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE. Конечно же, речь шла об Украине. В то время как Берлин настаивает на скорейшем проведении встречи "нормандской четверки", в Москве считают, что "главное - не когда, а зачем".

Госпожу Бербок ждала в Москве и культурная программа. Она успела заглянуть в Новую Третьяковскую галерею на выставку "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы" - ту самую, что прошлой осенью открылась в рамках Года Германии. Тем самым новый министр поддержала проект, который курировало прежнее правительство Меркель. А Сергей Лавров выступил в поддержку "Петербургского диалога" и "Потсдамских встреч".

Между тем

Как отмечает Deutsche Welle, днем ранее, во время своего первого визита в Киев, Анналена Бербок "разочаровала" украинские власти, подтвердив отказ Берлина поставлять оружие Украине. Там рассчитывали, что курс новых властей ФРГ в этом вопросе изменится, но "надежды не оправдались". "Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу политику ограничений в области экспорта вооружений, известна. Она также объясняется нашей историей", - пояснила Бербок.