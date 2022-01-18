Global News: Канадский спецназ прибыл на Украину

Канада направила на Украину контингент военных сил специальных операций, сообщает телеканал Global News.

Источники издания утверждают, что такой шаг стал частью усилий со стороны союзников НАТО по "выявлению путей поддержки украинского правительства". Перед подразделением также поставлена задача разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в экстренной ситуации.

Представители канадского правительства и армии не подтвердили официально присутствие спецназа на Украине. Тем не менее отмечалось, что канадские военные были вовлечены в более широкую помощь украинским подразделениям.

Канада направила на Украину 200 военных инструкторов для помощи в подготовке местных силовиков, информировал ранее телеканал CBS.