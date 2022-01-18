Голикова: Ковидом болеют почти полмиллиона россиян

Под медицинским наблюдением в России находится 495,4 тысячи больных коронавирусной инфекцией, из них 22% из них - в стационарах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе COVID-19.

"На вчерашний день под медицинским наблюдением в Российской Федерации находилось 495,4 тысячи человек, за неделю их число возросло на 2,9%, но стационарное лечение получают только 22% из них", - сказала Голикова.

Она обратила внимание, что за прошедшую неделю число стационарных больных с ковидом снизилось на 4,6%.

Всего развернуто 158,6 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, и 69% из них занято.