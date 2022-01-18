Голикова предупредила о повышенной нагрузке на амбулатории из-за "омикрона"

Основная нагрузка при подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за штамма "омикрон" будет приходиться на амбулаторную сеть. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе COVID-19.

"Поэтому сейчас необходимо обеспечить медицинских работников первичного звена средствами индивидуальной защиты, провести обучение медицинского персонала правилам санитарно-эпидемиологического режима при посещении пациентов, которые являются зараженными ковидом", - сказала Голикова.

Кроме того, в амбулаторно-поликлинических учреждениях организуют отдельные зоны для приема пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Будет расширяться и применение телемедицинских технологий.