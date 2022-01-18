Голикова: Заболеваемость коронавирусом выросла в 67 регионах России

По итогам второй недели года заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 67 регионах России. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе COVID-19.

"Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала Голикова.

По ее словам, регионы, где "омикрон" еще не занимает доминирующее положение, должны использовать имеющееся в запасе время для принятия необходимых мер на подготовку медицинских организаций и всей необходимой инфраструктуры.