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18.01.2022 16:50
Рубрика: Власть

Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов

Госдума во вторник одобрила закон о введении пожизненного лишения свободы для педофилов, повторно совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Пожизненное лишение свободы отныне будет распространяться на рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет; на случаи, если жертв было две и более или если насилие было сопряжено с другими тяжкими преступлениями.

Соответствующие поправки будут внесены в статьи УК РФ №131 ("Изнасилование") и №132 ("Насильственные действия сексуального характера").

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Ужесточение наказания для педофилов

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