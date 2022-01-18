Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов

Госдума во вторник одобрила закон о введении пожизненного лишения свободы для педофилов, повторно совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Пожизненное лишение свободы отныне будет распространяться на рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет; на случаи, если жертв было две и более или если насилие было сопряжено с другими тяжкими преступлениями.

Соответствующие поправки будут внесены в статьи УК РФ №131 ("Изнасилование") и №132 ("Насильственные действия сексуального характера").