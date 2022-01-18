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18.01.2022 12:45
Рубрика: Власть

Госдума открыла первую весеннюю сессию восьмого созыва

Текст: Татьяна Замахина
Госдума собралась на первое пленарное заседание весенней сессии, которая продлится до 31 июля. Она будет насыщенной, обещал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Вторая сессия Государственной Думы восьмого созыва объявляется открытой", - заявил спикер. После этого депутаты стоя выслушали гимн России.

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На рассмотрении в Госдуме в начале сессии находятся 1136 законопроектов, заявил Володин, выступая вначале заседания. Из них 295 приняты в первом чтении, три - во втором, на стадии подготовки - 838.

Спикер назвал приоритеты нового парламентского сезона. "Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность, - подчеркнул он. - Правильно, чтобы законодательные инициативы по этим вопросам рассматривались в приоритетном порядке и нам необходимо эту работу организовать на системной основе".

По его словам, главные приоритеты - принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны и реализация Послания президента Федеральному Собранию. Володин уточнил, что план законодательного обеспечения реализации Послания 2021 года выполнен более чем на 80 процентов. Четыре законопроекта пока в стадии разработки, и депутаты ждут предложений от кабмина. "В этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и, как можно быстрее, выйти на принятие решений", - обратил внимание спикер.

Несмотря на разную партийную принадлежность, парламентарии все заинтересованы в развитии страны и повышении благополучия граждан, считает Володин. Как показала практика, по принципиально важным вопросам Государственная дума выходит на консолидированные решения: из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.

Председатель ГД также сообщил, что перед началом пленарного заседания состоялся его разговор с президентом РФ. Владимир Путин, по его словам, попросил передать депутатам "самые добрые, хорошие пожелания успехов в работе, здоровья, счастья и плодотворной работы".

В повестке первого пленарного заседания палаты значатся 33 вопроса, включая поправки в Уголовный кодекс о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

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