Госдума открыла первую весеннюю сессию восьмого созыва

Госдума собралась на первое пленарное заседание весенней сессии, которая продлится до 31 июля. Она будет насыщенной, обещал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вторая сессия Государственной Думы восьмого созыва объявляется открытой", - заявил спикер. После этого депутаты стоя выслушали гимн России.

На рассмотрении в Госдуме в начале сессии находятся 1136 законопроектов, заявил Володин, выступая вначале заседания. Из них 295 приняты в первом чтении, три - во втором, на стадии подготовки - 838.

Спикер назвал приоритеты нового парламентского сезона. "Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность, - подчеркнул он. - Правильно, чтобы законодательные инициативы по этим вопросам рассматривались в приоритетном порядке и нам необходимо эту работу организовать на системной основе".

По его словам, главные приоритеты - принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны и реализация Послания президента Федеральному Собранию. Володин уточнил, что план законодательного обеспечения реализации Послания 2021 года выполнен более чем на 80 процентов. Четыре законопроекта пока в стадии разработки, и депутаты ждут предложений от кабмина. "В этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и, как можно быстрее, выйти на принятие решений", - обратил внимание спикер.

Несмотря на разную партийную принадлежность, парламентарии все заинтересованы в развитии страны и повышении благополучия граждан, считает Володин. Как показала практика, по принципиально важным вопросам Государственная дума выходит на консолидированные решения: из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.

Председатель ГД также сообщил, что перед началом пленарного заседания состоялся его разговор с президентом РФ. Владимир Путин, по его словам, попросил передать депутатам "самые добрые, хорошие пожелания успехов в работе, здоровья, счастья и плодотворной работы".

В повестке первого пленарного заседания палаты значатся 33 вопроса, включая поправки в Уголовный кодекс о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.