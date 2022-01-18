Грызлов: Мы не оставим без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси

Наращивание сил и средств НАТО у границ Беларуси не остается незамеченным. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Минске Борис Грызлов.

Он напомнил о недавнем миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. В ходе этого кризиса были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе.

- Конечно, это не остается незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границы мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства, - подчеркнул Грызлов. По его словам, наращивание сил "у наших ворот" не останавливается.

Также Грызлов напомнил о том, что в ноябре прошлого года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства. В новой редакции учтены все актуальные геополитические и стратегические реалии, а также военные угрозы.

Комментируя ситуацию с мигранционным кризисом, Борис Грызлов отметил, что в Москве заинтересованы в нормализации ситуации.

- Мы внимательно наблюдаем за происходящим, в том числе за действиями конкретных сопредельных государств Европейского союза, входящих в блок НАТО. Границы Республики Беларусь - это западные границы Союзного государства. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в нормализации ситуации, - сказал он.

Напомним, 14 января Борис Грызлов был назначен послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Грызлов был полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.