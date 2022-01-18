Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник, 18 января, опустился более чем на 7%, до 3 299,84 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:20 мск.

Ниже отметки 3300 пунктов значение индекса Мосбиржи опустилось впервые с февраля прошлого года. В свою очередь долларовый индекс РТС снижался на 6,38%, до 1 380,91 пункта. В то же время курс доллара на валютных торгах вырос до 76,62 рублей, курс евро находился на уровне 87,06 рублей.

Ранее сегодня индекс Мосбиржи также снижался на фоне массовых продаж. По оценкам экспертов, основное давление на отечественный рынок акций оказала геополитическая напряженность.