Ипотечные ставки стали еще ближе к 10 процентам

Средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке за первую половину января стали еще ближе к двузначным числам.

За первые две недели января средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки, по данным ДОМ.РФ, поднялась на 0,26% - до 9,84%. Ставка на вторичное жилье выросла на 0,22% - до 9,83%. Ставки по рефинансированию выросли значительнее - сразу на 0,62%, до 10,29%.

Повысили ставки по рыночным ипотечным программам "Ак Барс Банк", "Альфа-банк", "Росбанк", "Транскапиталбанк", "СМП Банк", "ВБРР", ВТБ, "Банк Санкт-Петербург", Уральскй банк реконструкции и развития.

Ставка по ипотеке с господдержкой выросла на 0,01% - до 5,88%. Стоимость кредитов по "Семейной ипотеке" не изменилась - в среднем их выдают под 4,77%.

В результате расчетные ставки по ипотеке на новостройки (условный кредит, полученный на квартиру стоимостью 7,8 млн рублей с первоначальным взносом в 30% на 15 лет) превысили 10% уже у 11 банков из топ-15 (в конце декабря было 8 банков из 15). На вторичное жилье расчетная ставка стала двузначной у 10 из крупнейших банков.

Средняя расчетная ставка на покупку индивидуального жилого дома (условный кредит от 3,6 млн рублей на 15 лет с первоначальным взносом 40%), по подсчетам ДОМ.РФ, составляет 11,56%, за январь она выросла на 0,01%. Ниже 10% она только в Сбербанке (при получении кредита на определенных условиях), от 10 до 11% - в пяти банках ("Открытие", "Газпромбанк", "Промсвязьбанк", "АК Барс", "Банк Санкт-Петербург"). Под 11% и 11,8% выдают такие кредиты ВТБ и Россельхозбанк. В банке ДОМ.РФ и "Совкомбанке" ставки выше 12%.

Кредиты на строительство жилого дома выдают на рыночных условиях только три банка из топ-15, ставки по условному кредиту варьируются от 10% до 11,6%. За две недели средняя ставка выросла на 0,3%.