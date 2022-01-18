Итальянские правоохранители взбунтовались из-за цвета масок

Итальянские стражи порядка наотрез отказались носить бледно-розовые респираторы FFP2, которые были доставлены для их защиты от коронавируса в отделения внутренних дел Болоньи, Павии, Венеции, Варезе, Феррары и Сиракуз.

По их мнению, аксессуар подобной расцветки смотрится нелепо и неблагопристойно с униформой темного цвета и может навредить имиджу правоохранителей. Генеральный секретарь Автономного профсоюза полиции (SAP) Стефано Паолини направил письмо главе полиции Италии Ламберто Джаннини с просьбой выдать "приличные" средства индивидуальной защиты.

"Мы просим вас принять незамедлительные действия, чтобы полиция могла выполнять свои обязанности, нося маски белого, синего или черного цвета, которые сочетаются с униформой", - говорится в письме.

Между тем, правоохранителям пока не объяснили причины столь экстравагантного выбора. Единственным официальным лицом, которое на данный момент прокомментировала эту недвусмысленную ситуацию, стала замминистра инфраструктуры Италии Тереза Белланова. В своем Twitter она дала понять, что униформу уважают не из-за цвета, а из-за поведения и работы носящих ее мужчин и женщин. При этом некоторые обозреватели открыто упрекают полицейских в стереотипном мышлении и "мужском шовинизме", призывая профсоюз не пиариться, а заняться куда более важными и насущными проблемами, такими как повышение зарплаты и борьбой с текучкой кадров.