Юрий Башмет: о Битлз, смысле жизни и музыке, сочиненной нейросетью

В Москве открылся уже третий Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета.

На семи главных концертных и театральных площадках столицы в течение месяца пройдут 12 уникальных музыкальных вечеров. И каждый - это россыпь звездных имен исполнителей-виртуозов.

На фестивале ожидается сразу несколько премьер. Это и концерт-презентация диска с камерной музыкой современного классика, композитора Александра Чайковского. И следом мировая премьера спектакля "Кроткая" по одноименной повести Федора Достоевского с Сергеем Гармашом в главной роли.

Среди самых ожидаемых событий фестиваля - в день рождения маэстро, 24 января, организаторы обещают концерт необычных открытий и даже откровений.

А накануне открытия фестиваля, всего за несколько часов, Юрий Башмет пригласил журналистов на дружеский разговор. Поговорить о фестивале, музыке и просто о жизни.

О Битлз, Ленине и смысле жизни

Башмет на пресс-конференции. Фото: Дмитрий Коробейников

Я принадлежал группе The Beatles всей душой. Сам играл на гитаре, у меня была своя группа. И когда они распались, для меня это стало настоящей трагедией. Я в буквальном смысле потерял смысл жизни и не знал, что делать дальше. Скрипка? Но вся эта учеба в музыкальной школе была скорее для мамы. Поиски привели меня к американскому джаз-року. Попробовал, но получалась лишь жалкая пародия…

И тут на моем пути возник Ленин, а точнее музыкальный конкурс к 100-летию Ленина, который проходил в Киеве. Я начал к нему готовиться и даже оказался в числе победителей. Это вывело меня на ту дорожку, которая привела к сегодняшнему дню.

О том, как сочинился "Реквием"

Однажды во сне ко мне пришла гениальная музыка. Я стал ее наигрывать, и все не мог понять, чья она. Не мог же я сам такое сочинить?! Играл ее своим друзьям, коллегам, но никто так и не мог понять, что это за музыка. А меня это мучило, не отпускало.

И вот однажды во Франции после концерта я наиграл ее Мстиславу Ростроповичу. На несколько минут он погрузился в раздумья, я прямо видел, как у него лысина вспотела. А потом он выдал: "Поздравляю, ты сочинил "Реквием" Моцарта!". Оказывается, я изменил тональность одной ноты, и музыка, сохранив всю свою гениальность, зазвучала по-другому.

О нейросети и экспериментах Скрябина

Я очень люблю экспериментировать. Какую только мы музыку уже ни играли… И сочиненную нейросетью - на закрытии Сочинского фестиваля в 2019 году. И спектральную, когда каждая нота раскладывается на обертоны, из которых составляется музыкальный материал. Не вижу в этом ничего плохого. Скрябин тоже экспериментировал, соединяя музыку и свет. Стравинский и Шостакович экспериментировали с джазом. У Шостаковича есть вообще абсолютно джазовая сюита. Так что мы в тренде.

Фестиваль открыл культовый спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля "Солисты Москвы". Фото: Дмитрий Коробейников

О шедеврах, слезах и молодежи

Главная задача нашего Всероссийского юношеского симфонического оркестра - обучение молодежи. Это и профессиональная школа, где ребята знакомятся с шедеврами мировой классической музыки, и школа жизни. В нашем оркестре играют ребята от 11 до 21 года, и мы вынуждены каждый год проводить жесткую ротацию. Расстаемся всегда со слезами на глазах. Но по-другому никак…

Спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского. Фото: Дмитрий Коробейников

О Достоевском, Гармаше и Малом театре

9 февраля в Малом театре состоится мировая премьера спектакля "Кроткая" по мотивам Достоевского. В главной роли - Сергей Гармаш. Проект вызревал долго, почти четыре года. Идея - Гармаша. Музыку написал Кузьма Бодров. Режиссер - Виктор Крамер. Честно признаюсь, пока мы не начали работать над этой постановкой, саму повесть я не читал. А когда прочитал, долго оставался под сильнейшим впечатлением. У меня не было сомнений в том, что Гармаш найдет нужные интонации. Но даже представить себе не мог, какой может быть музыка к этому тексту. Но Бодров справился великолепно: его музыка передает все разнообразие настроения и атмосферы этой повести. Сейчас мы уже на финишной прямой: добиваемся того, чтобы музыка и текст слились воедино. Получается очень интересно…

Спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского. Фото: Дмитрий Коробейников

О Хабенском и "Маленьком принце"

Спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу", который мы сделали с Константином Хабенским, стал уже талисманом нашего фестиваля, мы его всегда показываем в день открытия. Премьера состоялась в Сочи в 2016 году. С тех пор мы сыграли его уже более 90 раз в разных городах России и ни разу не повторились. Каждый раз я в приятном ожидании: как у нас сегодня получится? Но это настолько крепко сотканный спектакль, мы с Костей чувствуем себя в нем так вольготно, что позволяем себе импровизировать. Где-то можем ускориться, где-то подхватить интонацию, а где-то намеренно выступить контрастом. Хабенский невероятно честен в своей профессии, работать с ним - истинное удовольствие.

Спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского. Фото: Дмитрий Коробейников

Кстати

Традиционно Зимний фестиваль искусств собирает знаменитых музыкантов и вокалистов. Вот лишь некоторые из участников этого года: Рене Папе, Альбрехт Мейер, Сергей Крылов, Ави Авиталь, Ксавье Де Местр, Акико Суванаи, Клара Джуми Кан, Радован Влаткович. Кроме того, выступят и Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Богдан Волков и Иэн Бостридж.

Услышат зрители и все три коллектива Юрия Башмета - Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Пройдут музыкально-литературные спектакли с участием Евгения Миронова, Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Андрея Мерзликина, Ольги Ломоносовой… Юрий Башмет уверен: в таком разнообразии жанров и программ и рождается настоящий фестиваль искусств, на котором каждый слушатель найдет для себя что-то совершенно особенное.

Все подробности и программа на официальном сайте Третьего Зимнего фестиваля.