Известный американский историк предрек гражданскую войну в США в 2025 году

Расколотая острой политической поляризацией, расовыми и межэтническими противоречиями Америка стоит на пороге острого внутреннего конфликта, а затем погружается в пучину гражданской войны и прекращает свое существование. Этот известный, постоянно повторяемый, но так и не реализованный утопический сценарий от различных футурологов, алармистов всех мастей, политических фриков и прочих маргиналов давно набил оскомину экспертам и профессиональным аналитикам. Тем удивительнее, что именно такой пессимистический для США прогноз дал весьма авторитетный специалист по проблемам тоталитаризма, известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Дэвид Снайдер.

По мнению ученого, высказанному в интервью изданию businessinsider.com, США в настоящее время находятся "на исторически опасной территории", сравнимой с периодами Гражданской войны (1861-1865) и Великой депрессии (1929-1933). И именно к новой братоубийственной войне, уверен он, с большой долей вероятности могут привести очередные президентские выборы в США в 2024 году.

"Для людей, изучающих причины гражданский войн, не только в США, а в качестве класса событий, Америка с ее высокой степенью поляризации, альтернативной реальностью и празднованием насилия выглядит нехорошо. Эти социальные ученые… видят индикаторы в Соединенных Штатах, которые предполагают, что мы находимся на грани какого-то конфликта", - пояснил Снайдер.

В частности, спусковым крючком для подобных событий могут стать президентские выборы в США в 2024 году и сертификация их итогов 20 января 2025 года. Говоря о предыдущем лидере страны республиканце Дональде Трампе, Снайдер всячески дает понять, что именно участие этого несистемного политика и его возможная победа в предстоящей президентской кампании может спровоцировать сомнения среди значительного количества американцев, административно-бюрократического аппарата и даже силовых структур в демократическом характере выборов и легитимности избранного лидера. Следующим шагом внутреннего конфликта может стать неприятие "крайне непопулярного среди многих людей" Трампа, метания губернаторов штатов, массовое перемещение граждан по территории США в поисках безопасного места и в итоге политическое реформирование институтов страны, которое приведет к исчезновению Соединенных Штатов в их нынешнем виде. "Я не вижу, каким образом приход Трампа не приведет к большому вызову существования республики", - говорит ученый. И, вспоминая прошлогодний штурм конгресса сторонниками Трампа, утверждает: "Провалившаяся попытка госпереворота - это всегда опыт для успешной попытки переворота".

Возникает вопрос, почему именно сейчас Тимоти Снайдер - известный автор ряда книг по проблематике авторитаризма в Восточной Европе и частый гость политических шоу на либеральных мейнстрим-телеканалах - вышел со своими шокирующими рядовых американцев прогнозами. Прежде всего ученый никогда не скрывал личного негативного отношения к Трампу после того, как того выбрали президентом США в 2016 году Снайдер быстро написал короткую книгу "О тирании", в которой привел "20 исторических уроков из истории 20-го века для защиты демократии от тоталитаризма". Судя по всему, на фоне бодрых заявлений Трампа о том, что на промежуточных выборах 2022 года республиканцы восстановят контроль над обеими палатами конгресса, а по итогам выборов в 2024 году вернутся в Белый дом, пришло время вновь разжевывать американцам исходящую от несистемного политика "опасность". И чем сильнее падают рейтинги действующего президента Джозефа Байдена, по данным социологов Квиннипэкского университета, положительно деятельность демократа оценивают лишь 33 процента, тем актуальнее становится эта задача.