Кабмин направит 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом

Регионы получат от правительства дополнительно пять миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Часть препаратов закупим централизованно и направим на это еще 15 миллиардов рублей", - добавил он, представляя дополнительные меры к плану противодействия COVID-19, принятые в связи с распространением штамма "омикрон".

Переориентация поликлиник на прием больных с новой коронавирусной инфекцией позволит выделить средства для оплаты возникающих расходов первичного звена, подчеркнул Мишустин. "Однако этого недостаточно, поэтому мы предусмотрим дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС", - сказал он.