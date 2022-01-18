Кабмин озвучил новые меры противодействия коронавирусу

Новости

Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП в Доминикане россиян 17:12
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана 17:10
Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда 17:10
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих 17:09
В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V" 17:02
На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур 16:58
Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов 16:50
Лавров: РФ ответит встречными действиями из-за блокирования RT.DE 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 19:22
Рубрика: Власть

Кабмин озвучил новые меры противодействия коронавирусу

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Полной ясности, как быстро в России будет распространяться новый штамм коронавируса "омикрон", пока нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, но в правительстве уже насторожены ростом в отдельных регионах числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии.
Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу. Фото: РИА Новости

Глава правительства собрал вчера заседание Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, чтобы вместе с губернаторами обсудить дополнительные шаги на волне "омикрона". По поручению президента кабинет министров уточнил план соответствующих действий. "Самое важное - подготовить первичное звено. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка, - подчеркнул Михаил Мишустин. - Поэтому большая часть мероприятий плана касается этих медицинских организаций и их работы в условиях резкого прироста заболеваемости". Регионы получат еще пять миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией. "Часть препаратов закупим централизованно и направим на это еще 15 миллиардов рублей", - сообщил премьер-министр.

Фото: Getty Images
Утвержден перечень противопоказаний к прививкам против COVID-19

Переориентация поликлиник на прием больных с коронавирусом позволит выделить средства для оплаты возникающих расходов первичного звена. "Однако этого недостаточно, поэтому мы предусмотрим дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС", - пообещал председатель правительства. С учетом роста количества звонков на региональные горячие линии по коронавирусу Михаил Мишустин считает необходимым привлечь к их работе студентов медицинских вузов и колледжей, оплатив их деятельность. На эти цели правительство будет ежемесячно выделять не менее 300 миллионов рублей.

Как и в других странах, в России оптимизируют подходы к карантину - его сократят с 14 до 7 дней, дополнила вице-премьер Татьяна Голикова. В период подъема заболеваемости власти также вынуждены вернуть дома-интернаты в закрытый режим со сменным двухнедельным режимом работы персонала. Пока не до конца ясно, как быстро будет распространяться "омикрон", но надо быть готовыми к любому развитию событий, указал премьер губернаторам. "Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса", - заметил он.

Правительство настораживает рост госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В Тыве, например, за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в два с половиной раза возросло число больных средней степени тяжести. "Не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования", - отметил глава кабмина. За прошедшую неделю таких - 32. Невыполнение норматива отмечается, в частности, в Ставропольском крае, Хакасии, Тыве, Архангельской области. "Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - подчеркнул Мишустин.

Регионы получат еще пять миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией

По состоянию на вторник в структуре заболеваемости в стране 60 процентов приходится на штамм "дельта" и уже 40 процентов - на "омикрон" и другие, не доминирующие варианты. Новый штамм преобладает в Московском регионе и Санкт-Петербурге, зарегистрирован в 42 субъектах Федерации. "Но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - уточнила Татьяна Голикова. В Москве "омикрон" распространяется в арифметической прогрессии, доложил мэр города Сергей Собянин. Одновременно с ростом случаев нового штамма увеличивается заболеваемость коронавирусом в целом. "На той неделе она выросла в два раза, на этой - снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события", - заявил Собянин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

Главное сегодня

Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане
Минздрав утвердил временный порядок для вакцинации от коронавируса
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации
Лавров обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом