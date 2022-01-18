Кабмин озвучил новые меры противодействия коронавирусу

Полной ясности, как быстро в России будет распространяться новый штамм коронавируса "омикрон", пока нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, но в правительстве уже насторожены ростом в отдельных регионах числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Глава правительства собрал вчера заседание Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, чтобы вместе с губернаторами обсудить дополнительные шаги на волне "омикрона". По поручению президента кабинет министров уточнил план соответствующих действий. "Самое важное - подготовить первичное звено. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка, - подчеркнул Михаил Мишустин. - Поэтому большая часть мероприятий плана касается этих медицинских организаций и их работы в условиях резкого прироста заболеваемости". Регионы получат еще пять миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией. "Часть препаратов закупим централизованно и направим на это еще 15 миллиардов рублей", - сообщил премьер-министр.

Переориентация поликлиник на прием больных с коронавирусом позволит выделить средства для оплаты возникающих расходов первичного звена. "Однако этого недостаточно, поэтому мы предусмотрим дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС", - пообещал председатель правительства. С учетом роста количества звонков на региональные горячие линии по коронавирусу Михаил Мишустин считает необходимым привлечь к их работе студентов медицинских вузов и колледжей, оплатив их деятельность. На эти цели правительство будет ежемесячно выделять не менее 300 миллионов рублей.

Как и в других странах, в России оптимизируют подходы к карантину - его сократят с 14 до 7 дней, дополнила вице-премьер Татьяна Голикова. В период подъема заболеваемости власти также вынуждены вернуть дома-интернаты в закрытый режим со сменным двухнедельным режимом работы персонала. Пока не до конца ясно, как быстро будет распространяться "омикрон", но надо быть готовыми к любому развитию событий, указал премьер губернаторам. "Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса", - заметил он.

Правительство настораживает рост госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В Тыве, например, за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в два с половиной раза возросло число больных средней степени тяжести. "Не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования", - отметил глава кабмина. За прошедшую неделю таких - 32. Невыполнение норматива отмечается, в частности, в Ставропольском крае, Хакасии, Тыве, Архангельской области. "Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - подчеркнул Мишустин.

Регионы получат еще пять миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией

По состоянию на вторник в структуре заболеваемости в стране 60 процентов приходится на штамм "дельта" и уже 40 процентов - на "омикрон" и другие, не доминирующие варианты. Новый штамм преобладает в Московском регионе и Санкт-Петербурге, зарегистрирован в 42 субъектах Федерации. "Но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - уточнила Татьяна Голикова. В Москве "омикрон" распространяется в арифметической прогрессии, доложил мэр города Сергей Собянин. Одновременно с ростом случаев нового штамма увеличивается заболеваемость коронавирусом в целом. "На той неделе она выросла в два раза, на этой - снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события", - заявил Собянин.